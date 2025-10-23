"La enfermería del futuro se escribe hoy entre tecnología y humanidad"

La enfermería del futuro se escribe desde el presente, entre pantallas de monitorización, inteligencia artificial y una mirada profundamente humana al cuidado. Con ese espíritu arrancan este jueves las II Jornadas Nacionales de Enfermería de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se celebran en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Bajo el lema Enfermeras del futuro. Liderando el cambio desde el cuidado, el encuentro reune a más de 120 profesionales, expertos y estudiantes de toda España para debatir los desafíos de una profesión clave en la transformación del sistema sanitario y social.

"Si el año pasado mirábamos hacia nuestros orígenes, esta segunda edición mira al futuro", explica María Magdalena de Tovar Fernández, directora de Enfermería del hospital y una de las organizadoras de las jornadas. "Queremos reflexionar sobre los grandes retos que tenemos hoy y los que vendrán. Estos son captar y fidelizar talento, integrar la tecnología sin perder el alma del cuidado, y aprender a comunicar con evidencia en un entorno saturado de información", añade.

Las Jornadas Nacionales de Enfermería nacieron en 2023 en Barcelona con la intención de convertirse en un espacio de encuentro y reflexión entre directivos y mandos intermedios de enfermería de los distintos centros de la Orden Hospitalaria en España. Esta segunda edición, en el corazón del Aljarafe sevillano, da un paso más al situar el foco en la enfermería como motor del cambio en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la escasez de profesionales.

"Tenemos el reto de hacer que nuestros centros sean atractivos, de captar talento y, sobre todo, de cuidarlo. Porque para poder cuidar bien a los pacientes, primero hay que cuidar a los que cuidan", subraya Tovar.

La directora de Enfermería insiste en que retener el talento pasa por cuidar a los profesionales desde todos los ámbitos: laboral, personal y emocional. "No basta con pedir compromiso, hay que ofrecer condiciones y apoyo para que puedan dar lo mejor de sí", explica.

La primera mesa redonda, Cuidar el talento para poder cuidar, profundizará en esa idea, abordando estrategias para fortalecer la motivación, la conciliación y el sentido de pertenencia en los equipos. "Hoy los profesionales valoran tanto su desarrollo como su bienestar. Quieren aprender, crecer y, a la vez, poder conciliar su vida personal", añade Tovar.

La enfermera explica que en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ya se impulsan medidas en esa línea, como la flexibilidad horaria, la creación de una guardería para los hijos de los trabajadores o la participación en proyectos de innovación. "Cuando un profesional siente que su institución lo cuida, se implica más y se queda", afirma.

Reconoce que el gran desafío es mantener a los jóvenes motivados en un contexto de alta demanda y escasez de personal. "Necesitamos ofrecerles oportunidades reales de crecimiento y hacerles sentir parte del cambio. Cuidar el talento es, al final, cuidar la salud de la enfermería", defiende.

Uno de los grandes ejes de las jornadas será la relación entre innovación tecnológica y humanización, un binomio que define el presente de la enfermería. "A veces se piensa que la tecnología deshumaniza, pero no es así. Lo que deshumaniza es el uso que se haga de ella. La tecnología puede ser una gran aliada si la ponemos al servicio del paciente", afirma Tovar.

La mesa Tecnología con Alma: el arte de acompañar explorará proyectos que integran inteligencia artificial, programas digitales de salud mental y experiencias inmersivas de hospitalidad, demostrando que el progreso técnico y el cuidado humano pueden caminar de la mano.

En el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, por ejemplo, se han desarrollado pantallas de monitorización de cuidados que actúan como alertas de seguridad para los profesionales. "No sustituyen el trato directo, lo potencian", explica la directora de Enfermería. "Nos ayudan a detectar necesidades a tiempo y a ofrecer una atención más personalizada y segura", añade.

El tercer gran bloque de debate girará en torno al papel de la comunicación y las redes sociales en la promoción de la salud. La mesa Cuidar comunicando: enfermeras/os, salud y redes ante la infoxicación invitará a reflexionar sobre cómo los profesionales pueden contribuir a ofrecer información veraz y de calidad en un entorno saturado de contenidos.

"Las enfermeras debemos ser referentes de comunicación en salud. No podemos dejar que otros hablen por nosotros. Tenemos la responsabilidad de visibilizar los cuidados y transmitir confianza a los pacientes", defiende Tovar.

Una enfermería innovadora y con valores

La conferencia inaugural correrá a cargo de Rosamaria Alberdi Castell, enfermera y académica referente en el ámbito de la salud, que abordará la importancia del lenguaje en la representación social de la profesión. Su ponencia analizará cómo los términos "enfermera" y "enfermería" reflejan, en el discurso público, la evolución de una disciplina cada vez más reconocida como eje vertebrador del sistema sanitario.

Además, las jornadas acogerán la presentación de más de 30 trabajos originales procedentes de distintos centros de la Orden Hospitalaria, que muestran experiencias de innovación y buenas prácticas en el cuidado. "Queremos que sean la semilla de una red de innovación compartida", señala Tovar. "Entre todos podemos avanzar más rápido y construir un aprendizaje común que beneficie a pacientes y profesionales", subraya.

El cierre de las jornadas dejará un mensaje de compromiso colectivo. "Son grandes los retos, pero también la ilusión", afirma Tovar. "Tenemos la capacidad, la experiencia y, sobre todo, los valores para liderar ese cambio. No estamos solos, somos una red que comparte la misma vocación de cuidar", subraya.