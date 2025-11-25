Los enfermeros de Sevilla exigen reforzar las plantillas ante el déficit estructural

El presidente del ICOES, Víctor Bohórquez, junto a la vicepresidenta, Yolanda Izquierdo, en la reunicón con la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES), Víctor Bohórquez, ha mantenido recientemente una reunión con la recién nombrada delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo, para trasladarle las principales carencias que arrastra la Sanidad Pública en la provincia. En el encuentro, celebrado junto a la vicepresidenta del ICOES, Yolanda Izquierdo, Bohórquez insistió en la urgente necesidad de reforzar las plantillas de Enfermería en todos los niveles asistenciales y adecuarlas a las demandas reales de la población.

Entre las cuestiones expuestas, el presidente del ICOES subrayó el persistente déficit de puestos estructurales de Enfermería en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. Según el Informe Ratios del Consejo General de Enfermería correspondiente a 2024, la provincia cuenta con 5,37 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media andaluza (5,56) y aún más lejos de la media nacional (6,36). Esta situación sitúa a Sevilla a la cola del país y en una posición particularmente desfavorable respecto a Europa, donde la ratio asciende a 8,19 enfermeras por cada 1.000 habitantes.

Bohórquez advirtió de que este desequilibrio "genera desigualdades en la población a la hora de recibir cuidados especializados", dejando a los sevillanos en un escenario "muy precario" frente al resto de europeos. Por ello, reclamó nuevamente que se aborde la adecuación de plantillas como un objetivo prioritario y recordó que esta reivindicación es histórica para la organización colegial. El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha propuesto en repetidas ocasiones la puesta en marcha de un plan plurianual con financiación específica que permita alcanzar la media estatal y europea.

Además, el ICOES volvió a solicitar la recuperación y reconocimiento de la figura de la enfermera de dispositivo de apoyo pediátrico, suprimida en Sevilla en 2023 y considerada esencial para garantizar una atención adecuada a la infancia.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el incremento de agresiones a profesionales sanitarios en consulta, un problema que Bohórquez calificó como "alarmante" y que, según recordó, requiere medidas extraordinarias por parte de la Delegación Territorial de Salud. La delegación del ICOES expuso que la falta de recursos humanos y la sobrecarga asistencial están generando jornadas excesivas, fatiga y estrés en las profesionales, lo que contribuye a tensar la relación asistencial y aumenta la frustración tanto de quienes trabajan en el sistema como de los propios pacientes.

El presidente del ICOES lamentó que las agresiones, unidas a la falta de apoyo psicológico, generan "una elevada carga emocional, ansiedad, insomnio y depresión" entre las víctimas, que no siempre encuentran el respaldo adecuado por parte de la administración. En este sentido, recordó que no se trata de "incidentes aislados", sino de un problema estructural que exige una respuesta institucional firme.

Por ello, tanto el ICOES como el Consejo Andaluz de Enfermería volvieron a reclamar a los responsables públicos la revisión y el refuerzo del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros y garantizar un entorno laboral digno y protegido para el personal sanitario.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir trabajando para abordar estas carencias, que el colectivo enfermero considera prioritarias para garantizar una asistencia sanitaria de calidad en la provincia.