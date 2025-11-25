Enfermeras escolares denuncian el relevo de la mitad del equipo en Sevilla por "razones organizativas"

El equipo de enfermeras referentes de centros educativos del Distrito Sanitario Sevilla denuncia el relevo de parte de sus puestos tras una reorganización interna derivada de la ampliación de plazas de enfermería en Atención Primaria anunciada el pasado 18 de noviembre.

Según explican, la Dirección de Cuidados del distrito comunicó de forma "unilateral y sin diálogo" que 12 de las 27 profesionales que desempeñan actualmente esta función deberán abandonarla de manera inmediata, dejando el relevo en manos de personal que, aseguran, podría llegar sin la formación ni la experiencia necesarias para cubrir adecuadamente las responsabilidades en los centros educativos.

La decisión se enmarca en la ampliación de puestos de enfermería en centros de salud realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esa reestructuración interna, según le trasladaron en una reunión oficial, obliga, en el caso de Sevilla capital, a que las enfermeras retornen a su plaza estructural, aunque lleven cinco años ejerciendo como referentes escolares en colegios de zonas distintas a las de su destino administrativo.

La figura de la enfermera referente escolar se consolidó tras la pandemia, cuando estos equipos gestionaron contactos estrechos, protocolos Covid-19 y coordinación directa con los colegios. Posteriormente, la Junta mantuvo la figura y definió sus competencias entre las que destacan la promoción de la salud en las aulas, campañas de vacunación, coordinación con Salud Pública, seguimiento de alumnado con patologías crónicas y colaboración con los equipos de Salud Mental, especialmente relevante en la atención de casos de riesgo suicida.

Según advierte, muchas de las profesionales han logrado en estos cinco años su plaza estable dentro del SAS. Sin embargo, denuncian que esta estabilidad está siendo usada por el Distrito Sevilla para retirarlas de la figura escolar y devolverlas a su plaza de origen, aunque ese destino ya cuente con otra persona en idénticas condiciones. "En cuestión de 12 días se nos ha comunicado que nuestra labor en los colegios termina. Así, sin más. La experiencia y la formación son una inversión pública que no se debe tirar a la basura", insisten.

Así, será a partir del 1 de diciembre cuando el distrito solicite voluntarios con plaza fija para ocupar las vacantes generadas. Sin embargo, tal y como denuncian las enfermeras, si no se presentan voluntarios, "la Dirección de Cuidados obligará a asumir la figura de referente escolar a la última persona contratada en cada centro de salud, aunque no cuente con formación específica ni experiencia previa".

Una medida que, según advierten las profesionales, supone "un grave riesgo para el alumnado y para el funcionamiento de los centros educativos". "Van a llegar personas que no saben absolutamente nada de esta figura. No sabemos cómo van a afrontar una reunión con un centro escolar, gestionar un protocolo de riesgo suicida o impartir educación para la salud sin formación", lamentan.

"Durante estos cinco años se ha logrado establecer una comunicación fluida con los centros educativos y con las familias, además de recibir formación específica en salud mental, sexualidad, adicciones y otras áreas clave", añaden. De hecho, aseguran que, parte del equipo, continúa en formación oficial impartida por la estrategia de cuidados del SAS. "Y ahora nos dicen que cualquier persona puede entrar mañana en un colegio a tratar un caso de riesgo suicida o a hablar de vapeo o sexualidad sin preparación. Es indignante", denuncian.

La desesperación ha llevado a las enfermeras a redactar, incluso, un escrito que tienen intención de hacer llegar al presidente de la Junta de Andalucía para solicitar su intervención. En el documento, al que este medio ha tenido acceso, expresan su "profunda preocupación y desconcierto". "No pretendemos aferrarnos a un puesto ignorando la normativa. La gestión de los recursos humanos en salud no debería estar reñida con el sentido común, la empatía y la calidad asistencial", expresan.

Preguntado por este periódico, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que la plantilla de enfermeras referentes en centros educativos no disminuye ni se recorta. Al contrario, destaca que el reciente acuerdo del Consejo de Gobierno transforma estas plazas de eventuales a estructurales, lo que permitirá que pasen a estar ocupadas por personal interino.

Desde el SAS subrayan que este cambio supone "una firme apuesta por este servicio", ya que dota de mayor estabilidad a la figura de la enfermera referente escolar y consolida un recurso que hasta ahora dependía de contratos temporales.

El equipo afectado reconoce la importancia de este avance estructural, pero advierte de que la transición se está llevando a cabo "de forma brusca" en Sevilla capital. Temen que, ante la falta de voluntarios con plaza fija, se obligue a asumir la función a la última persona contratada en cada centro de salud, sin formación específica para gestionar situaciones complejas en el entorno escolar. "Serán compañeras que llegarán sin el conocimiento del terreno ni la experiencia acumulada en estos cinco años", señalan.

Las profesionales, que expresan su malestar por la gestión del proceso, propone una solución sencilla: permitir que puedan terminar el actual curso escolar para garantizar un relevo ordenado y evitar cambios traumáticos en los colegios. "Sentimos que somos simples números en una hoja de cálculo. Parece que no importan los años de dedicación ni el vínculo creado con los centros educativos y las familias", destacan. "Lo razonable sería permitirnos terminar el curso y realizar un traspaso adecuado a quienes asuman la figura", proponen.

Las enfermeras aseguran que esta situación sólo se está produciendo en el Distrito Sanitario Sevilla y que otros distritos andaluces han negociado reorganizaciones más progresivas y que las instancias enviadas a Servicios Centrales del SAS siguen, por ahora, sin respuesta.