Un error obliga a un colegio de Sevilla a devolver las participaciones de Lotería de Navidad

Un error ha obligado al colegio concertado Ángela Guerrero a tramitar la devolución de las participaciones del número con el que jugaba en la próxima Lotería de Navidad. La asociación de madres y padres (AMPA) de este centro, perteneciente a la Compañía de las Hermanas de la Cruz, ha dado la voz de alarma tras tener constancia de que la administración donde se habían reservado los décimos los ha vendido. La Policía Nacional ya tiene constancia de dicho percance, por lo que quedan invalidados los posibles premios que resulten del mencionado número en el sorteo del 22 de diciembre.

Un considerable error del que se intenta evitar consecuencias mayores. Es lo que ha ocurrido con las participaciones de la Lotería de Navidad que pone a la venta la AMPA Madre María de la Purísima de este centro concertado y de educación diferenciada, situado en el Casco Antiguo de Sevilla. En un comunicado publicado en su web, informa de que los talonarios de participaciones del 1 al 1.800 del número 29.325 quedan "anulados", debido a que cuando se advirtió a la administración de la que procedían que iban a recogerlos (tras ser apartados y reservados previamente), los responsables de la misma avisaron que por "error" se había procedido a su venta.

"Ha quedado un número muy reducido para su venta que no completa todas las participaciones vendidas por la AMPA", refieren las familias.

Máxima transparencia

"Ante tal circunstancia y, para garantizar la máxima transparencia, se ha procedido a la anulación de los talonarios indicados", explican desde la AMPA, que abunda en que los mismos han quedado "sin efecto", al carecer de validez para el sorteo del 22 de diciembre.

Por tal motivo, las participaciones adquiridas serán canjeadas y a quienes las hayan comprado se les devolverá su importe, dos euros. Para ello, se requiere presentar físicamente las papeletas para su destrucción. La entrega del importe se realizará a través de las personas que las hayan vendido, el establecimiento donde se hayan comprado o en el mismo Colegio Ángela Guerrero, en horario de 10:30 a 16:30.

La AMPA Madre María Purísima también informa de que ha comunicado este percance a la Policía Nacional, por lo que las participaciones han perdido toda validez en caso de que resultasen premiadas en el sorteo de la Lotería de Navidad.