El escritor Aquilino Duque cierra la lista de Vox en Sevilla como independiente

El escritor Aquilino Duque cierra, como suplente, la lista de Vox en Sevilla para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Nacido en Sevilla en 1931, Duque es el quinto suplente en una candidatura que abre Reyes Romero. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1975 y presentó su último libro el pasado mes de noviembre bajo el título Memoria, ficción y poesía.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas provisionales para los comicios del mes próximo. Figuran las listas tanto al Senado como al Congreso y en estas últimas aparece el poeta, miembro de la Academia Sevillana de las Buenas Letras. Se trata de un puesto simbólico, donde el escritor figura como independiente.

En la entrevista más reciente que concedió a este medio, en 2016, se definió a sí mismo como "reaccionario, alguien que, como afirmaba Vintila Horia, reacciona frente a las cosas que no le gustan. Alguien que no está inerte". Duque aseguró también que la derecha española "se ha empeñado en suicidarse y ya no existe".