Ni espacios abiertos ni balsas de agua: estos son los lugares donde debes resguardarte de una tormenta eléctrica

La borrasca Emilia se ha llevado por delante uno de los árboles señeros de Sevilla. La caída de un rayo partió en dos el laurel de Indias de la plaza de Santa Ana durante la tormenta de este lunes en la capital hispalense. Las ramas cayeron sobre la plaza y dañaron algunos vehículos, así como la estructura de un bar próximo. El árbol, un ficus microcarpa, ocupaba prácticamente toda la plaza y era uno de los más conocidos de Triana.

El cambio climático está provocando que los fenómenos meteorológicos adversos sean cada vez más frecuentes e impredecibles en Sevilla, puesto que la Aemet activó los avisos amarillos por precipitaciones y tormentas tan solo unas horas antes de este suceso. Si bien no ha habido que lamentar daños personales, un testigo de los hechos describió el momento como si hubiera "caído una bomba". En este sentido, ¿cómo podemos protegernos de una tormenta eléctrica?

¿Cuál es la probabilidad de morir alcanzado por un rayo?

En España caen algo más de 1,3 millones de rayos cada año, según daños de Aemet. Las tormentas eléctricas se forman por el ascenso rápido del aire cálido y húmedo, que se condensa en nubes de tipo cumulonimbos, donde las partículos de hielo y agua colisionan y se produce la separación de cargas eléctricas: las positivas son más ligeras y ascienden a la cima, mientras que las negativas son más pesadas y se acumulan en la base de la nube.

Las cargas buscan equilibrarse mediante las descargas eléctricas violentas que conocemos como rayos o relámpagos. Según un estudio de la Universidad de Groninga, en una tormenta, el primer rayo caerá sobre un punto conductor en el suelo que le cause atracción, cuando esta es lo suficientemente fuerte para superar el aislamiento del aire. Terminada la descarga, este rastro en la atmósfera se mantendrá abierto, lo que facilitará el movimiento del siguiente rayo, lo que aumenta la probabilidad de que un rayo pueda impactar dos veces en el mismo sitio.

En España, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es ínfima, ahora bien, la tasa de mortalidad en estos casos es del 30%, aunque el 70% de los supervivientes sufrirá secuelas. Según datos del histórico Servicio Meteorológico Nacional, existe una tendencia a la baja que ha ido en paralelo a la despoblación rural y a las alertas sobre los peligros asociados a las tormentas. Entre 1941 y 1981 mueron 1.981 personas alcanzadas por rayos, mientras que esta cifra se redujo a 52 personas entre 1995 y 2015. Los colectivos más vulnerables son los senderistas, ciclistas, bañistas y trabajadores en exteriores, como los obreros de la construcción.

¿Dónde refugiarse en caso de tormenta eléctrica?

En caso de tormenta, la opción más segura es refugiarse en un espacio cubierto, ya que el aire es el elemento conducto de la descarga eléctrica. De acuerdo con la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, son preferibles las viviendas protegidas con pararrayos. Asimismo, se deben cerrar puertas y ventanas para evitar la circulación de aire, desconectar los aparatos electrónicos y alejarse de las paredes, pues la electricidad del rayo puede viajar por el cableado.

Pero ¿y si la tormenta nos sorprende en la calle? En la ciudad, procura resguardarte en los voladizos de los edificios o en las calles más estrechas; nunca espacios abiertos como plazas. Es importante evitar las antenas, farolas, marquesinas u otros cuerpos altos. En el campo, se recomienda buscar zonas bajas y acercarse lo máximo posible al suelo y ocupar la mínima superficie de contacto: lo mejor es ponerse de cuclillas, de modo que solo los pies se apoyen directamente sobre el pavimento, y cubrir la cabeza con los brazos. Se deben evitar:

Zonas altas como colinas, cimas, árboles altos y aislados o piedras grandes y aisladas

o piedras grandes y aisladas Caminar por valles profundos, las laderas de los montes son más seguras

Tumbarse o sentarse sobre suelos mojados

Pequeños edificios, graneros, hangares o cobertizos

Tiendas de campaña

Campos de golf, terrenos deportivos y campo abierto

Pistas de tenis y aparcamientos

Piscinas, lagos y costas marítimas

marítimas Maquinaria agrícola

Cercanía de cables aéreos, alambradas y vías de ferrocarril

De igual modo, se deben evitar los zapatos con suelas de goma y es posible refugiarse en automóviles, siempre que no sean descapatobles y se mantengan alejados de cauces y balsas de agua. En cualquier caso, es fundamental mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y organismos competentes y llamar al 112 ante situaciones de emergencia.