Alertan de que el estatuto de la US excluye de ser rector a los investigadores principales

El nuevo estatuto de la Universidad de Sevilla (US) -del que se han debatido esta semana en claustro 40 enmiendas, las cuales se votarán el próximo lunes- excluye en su configuración actual a los principales investigadores de la institución académica para ser rector de la misma. Así lo ha advertido el catedrático Luis Ángel Hierro en las intervenciones de estos días, declaraciones de las que se ha hecho eco el también catedrático y candidato a dirigir la Hispalense, Manuel Marchena.

En un comunicado publicado este jueves, el aspirante a rector de la US ha reproducido las manifestaciones de Hierro, quien ha presentado dos enmiendas relativas a las condiciones establecidas en el proyecto de estatuto para ser candidato a dicho puesto. Se trata de las enmiendas 34 y 39, las cuales conciernen al artículo 24.2 del referido texto.

En la primera se propone sustituir la expresión "órgano académico" por el de "cargo académico", como, según Hierro, recoge la redacción de la nueva ley universitaria (LOSU). En la enmienda 39, el catedrático define las condiciones de los puestos que se consideren cargo.

La definición de cargo unipersonal

"A efectos del cómputo de la experiencia de gestión, tendrán la consideración de cargos unipersonales todos aquellos que tengan asignadas responsabilidades de gestión de una asignación presupuestaria específica, de organización de actividad docente, de gestión de personal, de certificación administrativa o de representación sindical". De igual modo, "los periodos en cargos unipersonales de gestión de la actividad docente serán computados por curso académico, siendo cada curso académico equivalente a un año". "El periodo temporal total acreditado de experiencia de gestión será aproximado al número entero de años más cercano", añade.

La razón que fundamenta estas enmiendas es la de que "hay que ampliar las posibilidades de presentarse a rector de, entre otros, los investigadores principales de los proyectos de investigación y los directores de títulos propios de posgrado, que quedarían fuera de los candidatables, incluso con la enmienda 34".

El catedrático Hierro ha incidido en que "ambas figuras son fundamentales, ya que contribuyen a posicionar en los rankings universitarios a la US". Así lo hizo saber durante su intervención en el claustro de esta semana, en la que subrayó dos frentes en los que la US compite: los títutos de posgrado, en la que las universidades públicas pierden terreno frente a las privadas; y los resultados de las investigaciones, en los que "la Hispalense se está quedando rezagada respecto a competidores directos, comola Universidad de Granada".

La enmienda 39

Marchena, en este sentido, explica que "la enmienda 39 es la que hace posible que los investigadores principales y los directores de títulos propios de posgrado, además de otros cargos, no queden imposibilitados par concurrir como candidatos a rector por no tener reconocida su experiencia de gestión universitaria, como pretende el oficialismo".

Para ello, recuerda las palabras del profesor Hierro en la reciente sesión. "La US no se puede permitir excluir a un profesorado que destaca por su emprendimiento y que, precisamente por esa cualidad, es un nicho de potencialidades de innovación en la gestión universitaria, de la que tan necesitada está la Universidad de Sevilla. Necesitamos esos liderazgos innovadores y no podemos prescindir de una parte tan importante de quienes disponen de ese potencial innovador", advirtió el catedrático.

Por tales motivos, Manuel Marchena pide que el próximo lunes 25 de noviembre se vote "sí en la papeleta verde" para las enmiendas 34 y 39, que permiten ampliar las condiciones para ser rector e incluye a estos colectivos entre los candidatos a optar a dicho cargo.