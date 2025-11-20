Estos son los municipios de Sevilla en los que más frío hará este fin de semana: la llegada de una masa de aire ártico traerá mínimas de 1ºC

Después de la borrasca Claudia, las lluvias le han cedido el paso a la estabilidad atmosférica. Sin embargo, la llegada de una masa de aire ártico provocará un notable descenso de las temperaturas a partir de este jueves 20 de noviembre. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "el domingo comenzarán a recuperarse", no sin antes dejar constancia del primer episodio de frío invernal de la temporada.

En el conjunto de Andalucía, zonas del interior oriental mostrarán un panorama bastante gélido en la madrugada del sábado 22 de noviembre, con mínimas de -4ºC en Puebla de Don Fabrique (Granada). Asimismo, este jueves se han registrado temperaturas de -8ºC en el entorno de Sierra Nevada. Ahora bien, ¿qué escenario nos aguarda en la provincia de Sevilla durante el fin de semana?

¿En qué municipios de Sevilla hará más frío este fin de semana?

De acuerdo con la Aemet, el viernes y el sábado serán los días más fríos de la semana; y así lo demuestran los datos extraídos de los modelos meteorológicos. En concreto, durante la jornada del viernes 21 de noviembre, los cielos despejados y soleados vendrán acompañados por el descenso de las máximas.

En Sevilla capital se espera una oscilación térmica entre los 5ºC y los 17ºC. Ahora bien, las localidades más frías se sitúan en el entorno de la sierra Norte o en el extremo oriental de la provincia. Zonas como Guadalcanal, Alanís, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto y La Puebla de los Infantes rozarán unas mínimas de 1ºC.

En principio, ninguna localidad sevillana se hallará objetivamente bajo cero, pero la sensación térmica sí descenderá hasta los -2ºC en las primeras horas del día. Ejemplo de ello es el panorama que se vislumbrará en Guadalcanal o Cazalla de la Sierra. Si tenemos en cuenta las máximas, zonas del este, como Estepa, no subirán de los 11ºC.

Sábado 22 de noviembre: mínimas de 1ºC y máximas de 11ºC

La situación se mantiene en la misma línea con la llegada del sábado 22 de noviembre. Aunque en Sevilla capital suben las temperaturas ligeramente (6ºC - 17ºC), tienden a mantenerse o descender en municipios del norte. Al igual que sucedía en Estepa durante la jornada anterior, en San Nicolás del Puerto o Alanís las máximas no ascienden por encima de los 11ºC.

Mientras tanto, las mínimas continúan en torno a 1ºC y no subirán hasta el domingo, cuando en Alanís se eleven sobre los 2ºC. Más notorio será el ascenso de las máximas (14ºC), encaminándose ya hacia un escenario menos frío con proyección a la próxima semana.

Además, según las previsiones, podría llover a partir del lunes 24 de noviembre, con un 95% de probabilidades en Alanís, Guadalcanal o Cazalla de la Sierra. Esta realidad favorece el incremento térmico, con mínimas que ya oscilarían en torno a los 5ºC.

También se esperan precipitaciones en la capital hispalense (80%), aunque en este caso el aumento es más liviano respecto a los días anteriores (7ºC de mínima). No obstante, este episodio de chubascos durará el lunes y el martes, retornando a cielos despejados y un nuevos descenso de las temperaturas el miércoles.