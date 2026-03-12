Estrella su coche contra la valla de protección del carril bici y da positivo en THC y cocaína

La Policía Local de Sevilla ha intervenido en la avenida María Auxiliadora, en su confluencia con la calle Muñoz Torrero, tras producirse un siniestro vial sin heridos que ha causado daños en el mobiliario urbano.

Según han informado fuentes policiales, el conductor de un turismo, de 41 años, perdió el control del vehículo por causas que están siendo investigadas y terminó impactando contra el vallado de protección del carril bici situado en la citada vía. A pesar de la aparatosidad del accidente, el incidente se saldó sin daños personales, aunque sí provocó daños materiales en la infraestructura de protección del carril ciclista.

Tras la intervención de los agentes, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, arrojando un resultado positivo en THC y cocaína. Cabe recordar que el THC es el tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis (marihuana o hachís). Es la sustancia responsable de los efectos que produce esta droga en el organismo, como la sensación de euforia, alteración de la percepción, disminución de la coordinación y del tiempo de reacción.

Ante esta situación, los efectivos de la Policía Local activaron el correspondiente procedimiento administrativo y comenzaron a instruir las diligencias oportunas para esclarecer completamente lo ocurrido. Los agentes también se encargaron de regular el tráfico en la zona y garantizar la seguridad de peatones y ciclistas mientras se retiraba el vehículo y se evaluaban los daños ocasionados en el vallado del carril bici.

La intervención forma parte de los controles y actuaciones habituales que realiza la Policía Local para reforzar la seguridad vial en la ciudad, especialmente en vías con alta circulación y presencia de carriles reservados para bicicletas.