Estudiantes de Sevilla se forman contra el cáncer de pulmón

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla ha organizado una jornada centrada en la prevención y detección precoz del cáncer de pulmón, destinada a estudiantes del ámbito sanitario. El objetivo del encuentro ha sido concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables como herramienta clave en la lucha contra esta enfermedad.

El evento, celebrado en la Sede Provincial de la AECC, contó con la participación del doctor Joaquín Dopazo, investigador reconocido por incorporar la inteligencia artificial y la biología computacional en estudios oncológicos. Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud e investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), destacó durante su intervención que estas tecnologías “permiten avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada”, subrayando su valor diferencial en la investigación biomédica.

Asimismo, intervinieron miembros del Movimiento Zero, como Josué Mantero, Laura Jarandilla, Marcos Gilaberte y A. Isabel Moreno, quienes compartieron sus iniciativas de prevención y su compromiso con lograr una generación libre de tabaco en España para 2030.

Durante su intervención, llamaron la atención sobre la contaminación por colillas, que asciende a 1.026 unidades por segundo en el país y tarda hasta 12 años en degradarse, liberando sustancias químicas nocivas. Como medida preventiva, presentaron su proyecto de colocación de latas con códigos QR en facultades, hospitales y colegios para facilitar la correcta disposición de los cigarrillos y sensibilizar sobre sus riesgos.

La jornada se enmarca dentro de las acciones de la AECC para acercar el conocimiento científico y la educación sanitaria a los estudiantes, fomentando una sociedad más informada y comprometida con la prevención del cáncer. El evento contó con el patrocinio de AstraZeneca y MSD, reforzando la colaboración entre instituciones científicas, sociales y empresariales en la lucha contra esta enfermedad.