Una investigación sevillana sobre cáncer de mama metastásico recibe una donación de 100.000 euros

El doctor Luis de la Cruz y la investigadora Patricia Altea, junto a las autoridades, sostienen el cheque.

El proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico liderado por especialistas del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer) ha recibido una importante inyección económica. La gala benéfica organizada en octubre de 2024 por la Fundación María Jesús Vera y el Grupo ABU ha aportado 100.000 euros para impulsar esta iniciativa científica que podría transformar los tratamientos oncológicos.

En el acto de entrega oficial estuvo presente la recién nombrada delegada territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Silvia Pozo. El estudio se centra en determinar el papel de las células mieloides supresoras en el cáncer de mama metastásico para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas inmunológicas que mejoren tanto el pronóstico como la calidad de vida de las pacientes afectadas.

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de fallecimiento por cáncer entre mujeres a nivel mundial. Aunque los avances en detección temprana y tratamientos han mejorado significativamente la supervivencia en etapas iniciales, la situación cambia drásticamente cuando la enfermedad alcanza fases avanzadas. En los casos metastásicos, la tasa de supervivencia a cinco años se reduce hasta un alarmante 32%, con terapias que solo logran controlar temporalmente la progresión sin ofrecer soluciones definitivas.

Un enfoque innovador contra la inmunosupresión tumoral

Una de las claves de esta investigación son las células mieloides supresoras (MDSCs), que en condiciones normales regulan la inflamación pero que el tumor utiliza para silenciar la respuesta inmune. Los especialistas de Oncología Médica en colaboración con el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Virgen Macarena han demostrado que las pacientes con cáncer de mama avanzado presentan niveles elevados de estas células en sangre periférica, evidenciando el estado de inmunosupresión característico de esta enfermedad.

El estudio denominado "Caracterización multiómica de las células supresoras de origen mieloide en cáncer de mama avanzado" permitirá generar biomarcadores para estratificar a las pacientes según sus perfiles inmunológicos y predecir su respuesta a los tratamientos, abriendo la puerta a terapias personalizadas adaptadas a cada caso específico.

Este proyecto se sustenta en la colaboración entre dos grupos de investigación referentes. Por un lado, el equipo Translational Research in Cancer Immunology and Immunotherapy, dirigido por el doctor Luis de la Cruz, jefe de Oncología del Hospital Virgen Macarena; y, por otro, el grupo Metabolic Regulation and Signaling in Cancer, liderado por la doctora Patricia Altea en Cabimer.

Ambos equipos ya trabajan conjuntamente en iniciativas pioneras como el desarrollo de organoides derivados de pacientes para cáncer de mama, una herramienta que permite evaluar terapias en condiciones representativas del entorno tumoral real. Desde principios de 2024, existe un circuito operativo de recogida de muestras tumorales respaldado por protocolos clínicos y de bioseguridad.

El grupo de Cabimer aporta infraestructura avanzada para realizar estudios metabolómicos mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas, esenciales para caracterizar el metabolismo de las células tumorales. El proyecto cuenta además con el apoyo de oncólogos, bioquímicos, patólogos y radiólogos del Hospital Virgen Macarena y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La Unidad de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena mantiene más de 240 ensayos clínicos activos, incluyendo líneas de inmunoterapia y terapias dirigidas para diversos tipos de cáncer. En los últimos años, el centro ha impulsado proyectos académicos relevantes como el Ensayo clínico PANGEA-Breast centrado en biomarcadores predictivos de respuesta en pacientes con cáncer de mama avanzado.

Destaca también su papel en el estudio MONALEESA-3, donde el hospital fue el máximo reclutador en España, investigando la combinación de un nuevo medicamento con terapia hormonal que logró un aumento del 28% en supervivencia global en mujeres posmenopáusicas. Los resultados, publicados en el prestigioso 'New England Journal of Medicine', establecieron un nuevo estándar de tratamiento en cáncer de mama avanzado.