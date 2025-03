El estudio más completo sobre la próstata

La próstata, Anatomía Quirúrgica Translacional, dirigida a cirujanos-urólogos, ofrece una descripción detallada de la anatomía microscópica, topográfica y quirúrgica, acompañada de ilustraciones descriptivas y a su vez elegantes. En los grabados anatómicos, durante el Renacimiento, a menudo se presta más atención a la impresión anatómica desde una perspectiva artística, que a su aplicación médica. La respuesta a ello la encontramos en la reflexión de Arnaud-Eloi Gautier-D’Agoty (1744-1783): “Para instruir a los hombres hay que seducirlos con la atracción del placer y ¿cómo podemos dar placer a la imagen de la muerte, de un cadáver o de una necropsia?”. A Gautier se le considera el padre de los grabados a “mezzotinta”, una técnica artística de reproducción de imágenes surgida en el siglo XVII. En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla se encuentran varios de sus gravados anatómicos. Gracias a los conocimientos en investigación médica básica en histopatología, anatomía y cirugía experimental, hemos conseguido proporcionar una visión integral y enriquecedora de la anatomía quirúrgica, facilitando la comprensión necesaria para aplicar estos conocimientos en la cirugía prostática, ya sea abierta, laparoscópica o robótica.

El contenido de la obra se basa en estudios de embriones humanos, cadáveres y piezas de próstata, provenientes de prostatectomías por cáncer de próstata y cistoprostatectomías por cáncer de vejiga. Los estudios histológicos se realizaron en el Departamento de Histología de la Universidad de Cádiz; y, las disecciones de cadáveres, llevada a cabo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Universidad de Extremadura), se complementan con esquemas y dibujos originales que mejoran la comprensión anatómica y quirúrgica.

La obra, dividida en nueve capítulos, aborda desde la correlación anatomo-ecográfica de la glándula prostática hiperplásica hasta la anatomía del esfínter urogenital. Incluye también un análisis detallado de las fascias peri-prostáticas, la aponeurosis de Denonvilliers, y la relación de estas estructuras con los nervios erectores, imprescindibles para el mecanismo de la erección, y por ende tan relacionados con la disfunción eréctil.

Además, presenta un análisis histórico y las contribuciones de figuras claves como las del médico e investigador español Salvador Gil-Vernet (Vandellós, 1892-Barcelona, 1987) y Patrick C. Walsh (University Distinguished Service Professor of Urology. Johns Hopkins School of Medicine), autor del prólogo de la obra.

La anatomía quirúrgica es la parte de las ciencias básicas que es aplicada por los cirujanos en el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos. La anatomía quirúrgica hace énfasis en las áreas corporales, en este caso la prostática, con una visión tridimensional de sus estructuras y en las relaciones entre estructuras. Es extraño como a lo largo de muchos siglos en Occidente, desde el surgimiento de la medicina hipocrática hasta las primeras escuelas médicas medievales en el siglo IX, como la Escuela Médica Salernitana, la relación entre la medicina (intelectual) y la anatomía fue muy básica. El mayor impulso que recibió la anatomía para institucionalizarse y formalizarse como área científica y médica vino, paradójicamente, de una práctica médica tan empírica y mecánica como la cirugía. Extraño, porque lo que nos puede decir el sentido común ahora, es que el médico hipocrático debía conocer, primeramente, y antes que cualquier supuesto humoral, la estructura interna del cuerpo humano y su funcionamiento; y fundar sus estudios en dicha estructura y mecanismo, algo que no fue así, estrictamente. La Anatomía comenzó a tener relevancia y fuerza científica en las manos del cirujano anatomista; como por igual, fue la anatomía la que sirvió de base empírica y experimental a la misma cirugía para que esta tomara también el lugar científico que le correspondía.

España, Francia e Italia recogieron parte de la tradición quirúrgica árabe, eso permitió a los tres países establecer una unificación que permitirá el desarrollo de la cirugía en el Renacimiento.

El libro de Jesús Castiñeiras. / M. G.

Por ejemplo, mientras en la mayoría de los países europeos aún era marcada la separación extrema entre médicos de tipo universitario y cirujanos barberos-sangradores sin formación científica, en Italia y Francia la brecha se reducía, permitiendo al propio cirujano enseñar medicina y pertenecer al cuerpo colegiado de profesores universitarios, y al médico asumir más su responsabilidad con el conocimiento propio del cuerpo–“rápidamente”– el nuevo diseño anatómico y quirúrgico de Andrés Vesalio (1514-1564) y Ambrosio Paré (1510-1590).

Con abundante iconografía y descripciones detalladas, el libro combina aspectos de un tratado y un atlas de anatomía quirúrgica, enriquecido con imágenes y anécdotas que acercan al lector a los avances históricos en este campo. Es una fuente de información definitiva para quiénes deseen aprender a fondo las interrelaciones anatómicas de la próstata y sus estructuras circundantes.

La obra, que está agotada, tanto en su versión en español como en inglés, se publica de nuevo en formato electrónico. En este sentido, y aunque la batalla entre la página digital y la página de papel ha durado ya muchos años, es evidente que el libro en formato digital es muchísimo más económico; y además los árboles lo agradecerán. Ambas ediciones no han conllevado beneficios económicos para mi, pues estos han sido empleados en proyectos sociales.

La Próstata, Anatomía Quirúrgica Translacional, comenta el Prof. Walsh en el prólogo, es el libro contemporáneo más completo y actualizado sobre la anatomía de la próstata.