¿Aprobarías el examen de Inglés para entrar en la Guardia Civil?

Más de 6.000 andaluces se han presentado a las oposiciones para ingresar en la Guardia Civil durante el fin de semana pasado. Se ofertan un total de 2.210 plazas. Sin embargo, la convocatoria está en el punto de mira de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por unas supuestas irregularidades en el examen de acceso al cuerpo. En concreto, apuntan a supuestas filtraciones en las pruebas de ortografía y de idiomas.

Al finalizar el examen de ortografía, se colgó en la web las preguntas y parte de ellas se repitieron en el examen del domingo, facilitando la citada prueba a quien participó el segundo día. Además en una de las pruebas de ortografía, se utilizó una palabra que no existe en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, no existiendo posibilidad de cambiar dicha prueba por otra al no estar previstas preguntas de reserva.

En el examen de ortografía del 13 de julio aparecieron palabras como javaque, la cual no existe según la Real Academia Española. otras de las palabras fueron: halodio, hazquirente, sallal, avate, franjeó, frange, embanecido y quincaya. Sin embargo en el examen del día 14 aparecieron palabras como: horchata, exuberante, hevento, agaya, esplendoroso, alcornoque, hapoteosis, infeccion, excursión y deanvular.

Respecto a la prueba de inglés, el examen del sábado circuló entre los aspirantes, siendo el mismo que el realizado el domingo. Sólo se cambiaron el orden de las preguntas.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos, físicas, reconocimiento médico y entrevista personal. Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido 16 sedes en todo el territorio nacional, distribuidas de la siguiente forma: Alicante, Ávila, Baeza, Cádiz, Calatayud, Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Mérida, Murcia, Oviedo, Sevilla, Tenerife, Valencia y Vigo.

Los opositores que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocados para las pruebas físicas, que consistirán en la realización de una prueba de resistencia (carrera de 1 kilómetro de distancia), una prueba de velocidad (carrera de 50 metros), una prueba de natación de 50 metros, así como una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a un reconocimiento médico que valorará su estado de salud y aptitud física, así como a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan.

Los aspirantes que culminen el concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" de Valdemoro (Madrid) en el mes de octubre, donde recibirán su formación profesional durante un curso académico.

Debido a esto la AUGC, detalla en un informe al que ha tenido acceso Diario de Sevilla que se han recibido quejas de los opositores que muestran su "malestar". Por ello ya se han reunido más de 4.000 firmas para impugnar la prueba ortográfica.