Una exposición colectiva, mesas redondas y mucha moda para el mes del Orgullo

Be Proud, Be You es una iniciativa que ha reunido a nueve artistas europeos vinculados con el colectivo LGTBIQ+ en torno a un propósito común: ilustrar el orgullo de ser diversos en una exposición colectiva para Sevilla Fashion Outlet, el operador de espacios de shopping premium con mayor crecimiento de Europa.

El reconocido ilustrador de moda Arturo Elena ha sido el artista español invitado a expresar con su arte todo un manifiesto por la diversidad: Be Proud, be you. La muestra también reúne los trabajos de Ma'MaQueen (Países Bajos) Igor Kubik (Polonia), Lukáš Macháček (Chequia), Júlio Dolbeth (Portugal), Fabian Schmidt (Alemania), Miss Paprika (Suiza), Frida Marie Grande (Noruega) y Jovanna Radic Eriksson (Suecia).

El dibujante Arturo Elena, el principal exponente español de la ilustración de moda, es el artista que representa a España en esta iniciativa europea. De formación autodidacta, Arturo Elena lleva 30 años ilustrando las mejores publicaciones de moda nacionales e internacionales, además de inolvidables campañas para grandes marcas de lujo ( Loewe, Chanel, Victorio & Lucchino...) Sus siluetas alargadas y el impresionante realismo de sus texturas son algunas de sus señas de identidad.

Para esta ocasión, ha imaginado un figurín lleno de simbolismo y referencias a la iconografía gay que expresa el poder del amor como fuerza transformadora. "El amor es el vehículo que te da las alas para volar en libertad con quién quieras y donde quieras, y seas del color que seas", ha expresado el artista aragonés.

Además, VIA Outlets ha creado unas tote bags en edición limitada ilustradas por los artistas participantes en la muestra que se podrán a la venta a beneficio de ILGA-Europe, la principal organización sin ánimo de lucro que trabaja con y para activistas LGBTI de primera línea en 54 países de todo el mundo, Europa y Asia Central. Estas tote bagspueden adquirirse durante todo el mes de junio Sevilla Fashion Outlet y Mallorca Fashion Outlet.

La moda y lo queer con Valeria Vegas

Como parte de los actos desde mes del orgullo, el 19 de junio el destino de compras Sevilla Fashion Outlet recibirá la escritora Valeria Vegas, el bailarín y performer cordobés Carvento y el diseñador Rafael García, responsable de la firma Garhestudio, en una fashion talk en la que se discutirá sobre la relación de la moda como forma de expresión del colectivo y del papel la comunidad queer como transmisora cultural.

Sevilla Fashion Outlet también compartirá un episodio especial del podcast de moda y cultura The White Room, realizado en colaboración con Otrura, dedicado a la moda, la disidencia y el activismo con los testimonios de Dana Sevillano y Ernesto Naranjo.

Este lunes 19 a las 19:30 y con motivo del mes del Orgullo Sevilla Fashion Outlet acoge la mesa redonda La Moda y lo Queer, con la participación de Valeria Vegas, Carvento y Rafa García (Garhestudio).

Será una velada para hablar de moda, cultura y activismo LGTBIQ+ con especial énfasis en el papel del colectivo como histórico transmisor de la cultura andaluza desde los márgenes. También tendremos ocasión para hablar de moda y género fluido, moda y activismo, los caminos de la industria para la moda con acento LGTBIQ+… todo ello de la mano de las jóvenes voces andaluzas más destacadas.

Aprovecharemos la sesión para presentar la colaboración con Arturo Elena, que ha intervenido para Sevilla Fashion Outlet una tote bag en edición limitada de coleccionista a beneficio de Ilga Europe, la federación europea de asociaciones LTGBI más importante.

