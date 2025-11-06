Facua se jacta de que Bueno no le ha presentado la querella que anunció por las críticas a la consulta de la Feria

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, se ha jactado públicamente de que el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, no ha presentado finalmente la querella que anunció en su día contra la asociación de consumidores, después de que la entidad denunciara que la consulta popular que organizó el Consistorio para decidir sobre la Feria permitía suplantar la identidad de los usuarios.

En su perfil de las redes sociales, Rubén Sánchez, ha explicado que el anuncio de querella ha quedado en nada, al haber "prescrito el plazo legal de un año para presentarla".

Dice el responsable de Facua que el portavoz municipal "insultó" a la asociación al acusarla de "injurias" y les "amenazó con una querella tras destapar las irregularidades en su consulta popular sobre la Feria".