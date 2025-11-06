Sanz abre un nuevo frente con el Gobierno por las casas del Patio de Banderas

Nuevo frente del Ayuntamiento de Sevilla con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, por las casas del Patio de Banderas, aledañas al Real Alcázar. El alcalde José Luis Sanz ha acusado al Ejecutivo central y, en concreto, a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero (secretaria general de los socialistas andaluces), de tener en abandono estos inmuebles de titularidad estatal, motivo por el cual comenzará el expediente de expropiación sobre uno de ellos, el número 10. En palabras de la directora del palacio mudéjar, Ana Jáuregui, su grave deterioro está dañando las zonas más antiguas del edificio monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad y que recibe al año 2,5 millones de visitantes.

Sanz ha realizado estas declaraciones en uno de los rincones del Patio de Banderas. En concreto, delante de la casa número 12, cuya fachada necesita una profunda rehabilitación. Un fondo que al regidor le ha servido para evidenciar la falta de inversión estatal en la capital andaluza, "la cuarta ciudad de España".

El alcalde ha incidido especialmente en la vivienda número 10. Su abandono afecta gravemente al Alcázar, especialmente a la cocina del maestre y al patio de los yesos, del siglo XI, una de las zonas más antiguas del palacio. Así lo ha corroborado Ana Jáuregui, que ha asistido a la rueda de prensa junto al concejal de Hacienda, Juan Bueno. El primer edil ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "pasividad, dejadez y silencio administrativo". Adjetivos con los que ha calificado la postura mostrada hasta ahora por la ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero. Incluso, ha llegado a alertar de que los daños que causa en el Alcázar podrían llevar a que el monumento perdiera la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Una promesa incumplida

En esta confrontación, Sanz ha retrocedido a la campaña de las elecciones municipales de 2023, cuando aún era alcalde Antonio Muñoz. En aquellos meses, ha recordado que "el PSOE anunció la cesión gratuita de la casa número 10". Dos años después, el pasado abril, "el Estado le dijo al Ayuntamiento que se olvidara de esa cesión". Ante dicha respuesta, el gobierno local hizo una oferta de compra del inmueble por 600.000 euros. Propuesta de la que sólo ha obtenido "el silencio".

Tal "indiferencia" ha llevado al equipo de Sanz a iniciar un expediente de expropiación de esta vivienda, "que contempla la ley de responsabilidad patrimonial". A este respecto, Sanz asegura que hasta tal punto ha llegado el estado de abandono de la casa que ésta ha sido "objeto de un expediente de la policía edificatoria, figura de la Gerencia de Urbanismo", que permite al Ayuntamiento intervenir en inmuebles que no sean de su propiedad ante el riesgo que existe para los ciudadanos. Un peligro aún mayor en una zona tan transitada por turistas.

Un convenio más amplio

El asunto de las casas del Patio de Banderas le ha servido al alcalde para recordar la importante lista de proyectos estatales que no están acabados o ni siquiera iniciados en Sevilla. Entre ellos, ha citado la SE-40, la red de cercanías y la ampliación del Puente del Centenario, que en palabras de Sanz, "va a tardar en incorporar dos carriles más tiempo que el que se llevó Felipe González para construirlo".

Respecto a la oferta de compra del Ayuntamiento para hacerse con la vivienda número 10, debe recordarse, como publicó este periódico, que el Ministerio de Hacienda ya mostró su postura al respecto. Ésta no es otra que la firma de un convenio más amplio que, además de este inmueble, dé respuesta a otras cuestiones patrimoniales pendientes que afectan a edificios estatales en la ciudad.