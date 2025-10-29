La facultad de Bellas Artes de Sevilla busca con urgencia modelos en vivo

Se buscan modelos con urgencia. La facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla ha vuelto a sacar a licitación de manera urgente la contratación del servicio de modelos en vivo, un recurso didáctico esencial para las enseñanzas artísticas. La licitación anterior, sacada antes el verano, quedó desierta, por lo que la facultad, cuyo decano es Daniel Bilbao Peña, requiere cuanto antes cerrar la contratación puesto que la actual expira el próximo 31 de diciembre. El presupuesto base del contrato asciende a 339.010,20 euros y la duración es de un año.

El objetivo del contrato es la prestación del servicio de realización de poses por modelos en vivo, atendiendo a las necesidades específicas en diversas actividades formativas y de evaluación del centro. El servicio se desarrollará principalmente en las dependencias de la facultad, aunque también se contempla su realización en espacios exteriores si forman parte de una actividad académica programada.

La selección de los modelos es responsabilidad de la empresa adjudicataria, la cual debe garantizar la calidad del servicio y la mayor variedad de perfiles y características físicas diferentes para el profesorado. Se exige que los modelos tengan experiencia en expresión corporal y posean la capacidad suficiente a nivel técnico y de comportamiento para desempeñar sus funciones.

Condiciones técnicas y horarios de pose

Una de las especificaciones más detalladas concierne a los horarios y la duración de las poses. El tiempo máximo de duración continuada de cada pose será de 40 minutos. El horario de pose general para sesiones de 3 horas y 5 minutos (185 minutos) se estructura de la siguiente manera: 40 minutos de pose seguidos de 20 minutos de descanso; 35 minutos de pose seguidos de 15 minutos de descanso; 35 minutos de pose seguidos de 15 minutos de descanso; finalizando con 25 minutos de pose. Se detallan otros horarios para sesiones de distinta duración, incluyendo 3 horas, 2 horas y 30 minutos, 2 horas, y 1 hora y 30 minutos.

Modelos de Bellas Artes durante una huelga. / José Ángel García

Los modelos realizarán las poses desnudos o con vestimenta, siguiendo las directrices académicas establecidas por el profesorado de la asignatura. En cuanto a las características físicas, el pliego estipula que los modelos no podrán tener tatuajes que dificulten la percepción formal de las estructuras anatómicas para su representación del natural, especialmente si son tatuajes grandes que cubran brazos, torso o piernas.

El pliego enfatiza la necesidad de rotación de modelos. Los cuatro periodos de pose de cada cuatrimestre (generalmente de 4 semanas cada uno) deben garantizar que los modelos roten por las distintas asignaturas y grupos, evitando que un mismo modelo repita en la misma asignatura y grupo. Asimismo, los modelos asignados a las distintas asignaturas de un mismo curso y grupo deberán ser diferentes para asegurar el principio fundamental de rotación.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de suministrar todo el material auxiliar necesario, incluyendo albornoz o indumentaria para cada modelo, colchonetas, telas, prismas de distintas dimensiones, palos, cuerdas, pelotas, aros de gimnasia, focos con pie, sillas, escaleras de 2/3 peldaños, y, fundamentalmente, radiadores de aceite portátiles y ventiladores de pie giratorios de uso individual para el modelo.

Se requerirá un mínimo de 19 modelos en total, manteniendo un equilibrio entre el número de modelos masculinos y femeninos (generalmente 1 femenino y 1 masculino por asignatura y grupo). La gestión de ausencias (por enfermedad, permisos, etcétera) debe ser cubierta por la empresa, y el sustituto deberá poseer características físicas similares a las del sustituido para garantizar la continuidad de la actividad académica.

Protección fundamental de la imagen y datos personales

El documento establece medidas estrictas en relación con la captación y el uso de imágenes. Para las actividades de pose para fotografía, se requerirá la cesión de derechos de imagen al adjudicatario y la conformidad del modelo.

Los alumnos deberán comprometerse por escrito a no divulgar las imágenes y a hacer un uso exclusivo de ellas para los trabajos académicos y la superación de la asignatura. Todas las imágenes captadas con cualquier dispositivo deberán ser borradas inmediatamente después de finalizar los trabajos académicos. Se prohíbe explícitamente compartir las imágenes tomadas en clases en redes sociales, advirtiendo que tales usos atentan contra el derecho a la protección de datos, el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual, pudiendo generar responsabilidad del infractor.