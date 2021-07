La falta de médicos obliga a cerrar el centro de desintoxicación del Polígono Sur de Sevilla

Los vecinos del Polígono Sur de Sevilla que acuden al centro de tratamiento de adicciones, en la barriada de Murillo, se han llevado una ingrata sorpresa esta semana. Desde el pasado lunes en dichas instalaciones no se presta servicio alguno y los 771 pacientes habrán de desplazarse durante un tiempo al centro que se encuentra en Miraflores, en la otra punta de la ciudad, si necesitaran tratamiento presencial. Esta situación es resultado de la falta de médicos para atender una asistencia de la que se hace cargo desde hace años la Diputación de Sevilla en su programa sobre drogodependencia.

La diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil Domínguez, quiere, ante las críticas vecinales, reducir "la alarma". "Es una situación temporal y puntual, fruto de las bajas por enfermedad y por las vacaciones del personal sanitario del centro", argumenta. Sin embargo, todo hace prever que dicha circunstancia pueda convertirse en frecuente en un futuro no muy lejano, como advierte el Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón.

Para entender este problema hay que remontarse a los tiempos en los que los ayuntamientos y las diputaciones contaban con personal sanitario propio, cuando las competencias en salud aún no estaban transferidas a la Junta. Una vez que la Administración autonómica se hizo con ellas, estos trabajadores eran contratados a través de diversos marcos de colaboración entre la Consejería de Salud y las diputaciones, como es el caso de los centros de tratamiento de adicciones.

Dicha fórmula de colaboración cambió en 2019, cuando, según Rocío Sutil, se abandonó el anterior marco jurídico y se implantó una subvención extraordinaria, por la que el ente supramunicipal recibe de la Junta 1,2 millones de euros (antes eran 1,5 millones) y la Diputación pone 3,8 millones para desarrollar el mencionado servicio. Sin embargo, la falta de ese marco jurídico ha provocado serios problemas cuando se han producido bajas por jubilación, enfermedad o vacaciones, como sucede ahora en el Polígono Sur.

"Veníamos advirtiéndolo en las reuniones que hemos tenido con la Junta para abordar esta situación. En otras diputaciones ha ocurrido igual, ya que no tenemos competencias para contratar personal sanitario, a no ser que haya un convenio con la Consejería de Salud que así lo permita, como sucedía hasta hace dos años", refiere Sutil, quien, no obstante, incide en que la Diputación de Sevilla está estudiando las distintas vías por las que podría contar con dicha plantilla y que no se interrumpiera el servicio en el centro de desintoxicación.

"Queremos prestarlo con la plena garantía de que no incumplimos ningún marco legal, por eso es tan importante contar con un marco jurídico", refiere la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, que también subraya el importante esfuerzo inversor que hace la administración supramunicipal para la puesta en marcha del programa de atención a la drogodependencia.

La metadona se sigue suministrando

El centro de tratamiento de adicciones del Polígono Sur se encuentra junto al centro de salud de la barriada de Murillo, en las Tres Mil Viviendas. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) proporciona en el ambulatorio la metadona a los drogodependientes dos días a la semana durante dos horas (de 8:00 a 10:00), un suministro que no se ha interrumpido. El centro que depende de la Diputación se encarga de realizar un seguimiento de esta población. Atiende, según datos proporcionados por Rocío Sutil, a 771 usuarios. De ellos, 496 reciben la metadona a través del SAS y 138 otro tipo de tratamiento que adquieren en farmacias. En el primer semestre de 2021 se han registrado en dicho punto 91 admisiones y 62 reinicios de tratamiento.

El seguimiento de estos pacientes se realiza a través de llamadas telefónicas (potenciadas durante la pandemia), pero también, cuando el médico lo estima oportuno, de citas presenciales. Este último servicio es el que no se puede prestar desde el lunes pasado en el Polígono Sur, donde a los usuarios se les informa de que han de desplazarse al otro centro que existe en Miraflores, en la otra punta de la ciudad, lo que ha provocado las quejas de la plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla, que exige que este centro se encuentre en pleno funcionamiento cuanto antes.

Jaime Bretón abunda en que la peor situación para tratar la drogodependencia se sufrió en el Polígono Sur durante el confinamiento de la primavera de 2020, cuando se suspendió el suministro de la metadona entre marzo y mayo. Para el Comisionado, el servicio que presta la Diputación en esta zona de Sevilla es "fundamental", pues complementa al del centro de salud. "La población a la que atiende requiere una atención personalizada, porque su adicción a las drogas suele estar mezclada muchas veces con otros problemas de salud, como las enfermedades mentales", añade Bretón.

La Diputación cuenta actualmente con ocho centros de tratamiento de adicciones. Tres de ellos se encuentran en la capital: Polígono Sur, Miraflores (que atiende al Polígono Norte) y Torreblanca. En la provincia también presta dicho servicio en La Rinconada, Camas, Lora, Cantillana y Marchena. La falta del marco jurídico que relama la administración presidida por Fernando Rodríguez Villalobos puede también provocar problemas de asistencia en estos centros.