La familia de un hombre que murió atragantado en Sevilla denuncia la tardanza de la ambulancia

La familia de un hombre de 52 años que murió atragantado en Sevilla ha denunciado la tardanza de la ambulancia que acudió a la asistencia, que empleó más de cuarenta minutos en llegar desde que se le llamó. El fallecido residía con su madre, de avanzada edad, en el Polígono Sur de Sevilla, a escasos seis minutos en coche del Hospital Virgen del Rocío. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo, pero no ha sido hasta ahora cuando la familia ha dado el paso de denunciar públicamente lo ocurrido. No han presentado una reclamación ante las autoridades sanitarias, pues no quieren entablar ningún pleito, pero sí que se conozca públicamente la demora y las circunstancias en las que murió este hombre. Para ello incluso aportan el informe de la autopsia, que detalla que la causa fue un atragantamiento.

Según dicho documento, los forenses relatan que este hombre estaba comiendo un bocadillo cuando, en presencia de su madre, "empezó a asfixiarse con un trozo del mismo". "La madre llamó a los servicios de emergencias. El 061 se personó en el domicilio objetivando parada cardiorrespiratoria. Iniciaron maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) avanzada y realizaron aspiración de vía aérea superior obteniendo salida de alimento sólido. Consiguieron recuperar actividad eléctrica con pulso periférico, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío", señala el informe de la autopsia. A su llegada al hospital, el paciente sufrió una nueva parada cardiorrespiratoria y murió. La data de la muerte se estableció en torno a las 16:11 horas de aquel día.

La primera llamada a los servicios de asistencia es de las 13:49. Se hace a través del botón de teleasistencia de la empresa Securitas Direct, que contacta con el teléfono de emergencias 112. En un informe de la empresa, se detalla que "a las 13:49 horas se recibió una señal de SOS en nuestra central de emergencias". En ese mismo momento se le pasa el aviso al 112, "reclamándose en siete ocasiones entre las franjas de las 13:51 a las 14:22 horas". A las 14:31, le comunican a Securitas Direct que los servicios operativos han accedido al domicilio. Es decir, pasan 42 minutos desde el primer aviso hasta que llegan los sanitarios al piso. La vivienda donde sucedieron los hechos está ubicada a 1,7 kilómetros de la puerta del Hospital General del Virgen del Rocío, una distancia que se cubre en coche en seis minutos. A las 14:58 se informa de que siguen atendiendo al afectado. Finalmente, se cierra a la incidencia a las 15:28 tras la confirmación del traslado al hospital.

Durante el tiempo de espera, una operadora trataba de guiar a la madre del hombre atragantado, dándole instrucciones sobre cómo tratar de hacerle la maniobra de Heimlich para que expulsara el trozo de alimento que le estraba obstruyendo las vías respiratorias. Se trata de una mujer de edad avanzada, que ni tenía fuerzas para ello ni estaba en ese momento en las condiciones óptimas para poder atender a su hijo con garantías de salvarle la vida. La familia ha querido hacer público esta tardanza de los servicios de emergencia como llamada de atención ante el momento que atraviesa la sanidad pública en Andalucía.

Fuentes de la Consejería de Salud explicaron a este periódico que lo ocurrido con este caso fue "un cúmulo de mala suerte", ya que el 112 no consiguió pasar el aviso al 061 hasta las 13:54, es decir, cinco minutos más tarde de que se recibiera el primer aviso. Después, el primer contacto con la familia no llega hasta las 14:06, puesto que a los operadores del 061 les saltaba continuamente un contestador. Se tardaron, según las mismas fuentes, 15 minutos en asignar la ambulancia. Según la Consejería, la llegada a la casa se produce a las 14:26 y no a las 14:31, como reza en el informe de Securitas Direct. En cualquier caso, es más de media hora de espera. La Junta descarta que hubiera mala praxis o un deficiente funcionamiento del sistema de emergencias en este caso, así como que esta tardanza se deba a cualquier tipo de recorte sobre la sanidad pública.