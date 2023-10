Las familias sevillanas se manifiestan el sábado por la falta de personal en Educación Especial

La federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Sevilla Fampa Nueva Escuela convoca para el próximo sábado 7 de octubre una manifestación silenciosa, a las 11:00, en la Plaza Nueva en protesta por el "abandono" que, a su juicio, lleva a cabo la Junta de Andalucía hacia el alumnado con necesidades educativas especiales.

De este modo, las ampas de la provincia "quieren poner de manifiesto la situación límite en la que se encuentra el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo (NEAE) en nuestros centros educativos", según destaca la entidad en una nota de prensa.

En la actualidad, y con el inicio de curso, este alumnado "ve mermado" sus derechos fundamentales, "al no poder asistir a los centros educativos por la ausencia del personal técnico de integración social (PTIS)". Este personal "no se ha incorporado en, al menos, 23 centros educativos de la provincia, lo que provoca que los menores más vulnerables no hayan podido incorporarse con normalidad a sus clases".

Fampa Nueva Escuela hace un llamamiento a la comunidad educativa en su conjunto, y la sociedad en general, para que acudan a esta manifestación silenciosa, que partirá de la Plaza Nueva y llegará a San Telmo, donde exigirán al Gobierno andaluz que respete "el derecho fundamental a una educación inclusiva, que no se deje a nadie atrás, y que cese en el deterioro de la escuela pública, única garante de igualdad, inclusión y diversidad".