Un fármaco anticancerígeno abre la puerta a nuevas terapias frente a superbacterias

Un equipo internacional liderado por Younes Smani, investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) y profesor de Microbiología en la Universidad Pablo de Olavide, ha identificado ENOblock como una nueva y prometedora clase de antibióticos. El compuesto, conocido por inhibir la enzima enolasa, ha mostrado actividad antibacteriana y sinergia con colistina, uno de los antibióticos de último recurso, en modelos preclínicos de infección por Acinetobacter baumannii. Los resultados se han publicado en EMBO Molecular Medicine.

La Organización Mundial de la Salud incluye a A. baumannii y a determinadas Enterobacterales en la categoría crítica de su Lista de Patógenos Prioritarios 2024, subrayando la urgencia de encontrar nuevas terapias y combinaciones que permitan recuperar la eficacia de fármacos existentes como la colistina. “Además de aportar una vía terapéutica frente a Acinetobacter baumannii, el hecho de dirigirnos a una diana no explotada como la enolasa abre la puerta a nuevas familias de antibióticos y a combinaciones más eficaces”, señala Smani, responsable del grupo Infecciones Bacterianas y Tratamientos del CABD.

A partir de un cribado de alto rendimiento de una biblioteca de 2.464 moléculas bioactivas de EU-OPENSCREEN, el equipo identificó siete compuestos con actividad antibacteriana. Entre ellos destacó ENOblock, un fármaco inicialmente estudiado en oncología que mostró un notable potencial contra cepas multirresistentes al dirigirse a la enolasa bacteriana. El compuesto presenta efectos sinérgicos con la colistina, favorece una rápida permeabilización de la membrana bacteriana y ha demostrado eficacia terapéutica en un modelo de infección in vivo por A. baumannii.

La enolasa es una enzima clave de la glucólisis, la vía mediante la cual la célula obtiene energía. Su bloqueo debilita el sistema energético de la bacteria y la hace más vulnerable a otros antibióticos, lo que convierte a esta enzima en una diana terapéutica de alto interés.

El estudio ha contado con la participación de investigadoras e investigadores del CABD, la Universidad de Belgrado, la Universidad Mahidol (Tailandia), la Fundación MEDINA y otros centros colaboradores. El proyecto ha recibido además el apoyo de EU-OPENSCREEN, infraestructura europea especializada en descubrimiento de fármacos, y de redes como EURESTOP, enfocadas en el desarrollo de nuevas terapias frente a bacterias multirresistentes.