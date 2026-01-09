Farmacología del Virgen del Rocío impulsa la notificación de reacciones adversas a medicamentos

Los errores de medicación y las reacciones adversas a medicamentos (RAM) continúan siendo un importante reto para la seguridad del paciente, a pesar de que la mayoría de estos eventos son evitables. Su detección precoz y una gestión adecuada permiten reducir complicaciones, ingresos hospitalarios y mortalidad asociada al uso de fármacos.

Con el objetivo de anticiparse a estos problemas, la Unidad de Gestión Clínica de Farmacología Clínica del Hospital Virgen del Rocío desarrolla cada año un programa de farmacovigilancia hospitalaria. Esta iniciativa está orientada a identificar de forma temprana las reacciones adversas que se producen en el ámbito hospitalario, minimizar sus efectos sobre los pacientes y detectar áreas de mejora que permitan planificar acciones preventivas y promover un uso más seguro de los medicamentos, con un impacto directo en la calidad asistencial.

El programa contempla actividades destinadas a mejorar la información y la formación de los profesionales sanitarios, así como de los pacientes y la ciudadanía, en materia de farmacovigilancia y RAM. Además, fomenta la notificación de sospechas de reacciones adversas y el desarrollo de acciones de farmacovigilancia intensiva hospitalaria mediante estudios específicos.

En este contexto, el pasado mes de noviembre se celebró la MedSafetyWeek, una campaña internacional anual impulsada por la Organización Mundial de la Salud. En la edición de 2025, bajo el lema “Todos podemos ayudar a que los medicamentos sean más seguros”, la iniciativa se centró en concienciar sobre los sistemas nacionales de notificación y en promover el conocimiento y la comunicación de efectos adversos. “Es un deber notificar cualquier sospecha de reacción adversa producida por un medicamento o producto sanitario”, señala Pilar Maiquez Asuero, directora de la Unidad de Farmacología Clínica del hospital.

Como novedad, durante el último año la unidad ha analizado los ingresos hospitalarios registrados en 2023 cuyo motivo principal fue una reacción adversa a medicamentos, a partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos. Este análisis ha permitido conocer su frecuencia, distribución por unidades clínicas y perfil de los pacientes, sirviendo de base para nuevas acciones formativas y de mejora, en línea con la estrategia de uso racional del medicamento del Sistema Sanitario Público de Andalucía.