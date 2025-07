Feliz cumpleañUS

La US cumple 520 años.

Sevilla está hoy de fiesta. Las raíces primitivas de su universidad se inician con la bula del papa Julio II, signada el 12 de julio de 1505, en la que autoriza a Maese Rodrigo de Santaella, nuestro primer rector, para la creación de un centro universitario destinado a impartir estudios generales superiores, con las mismas prerrogativas y privilegios de las demás instituciones existentes entonces, con autoridad para enseñar y graduar en Artes, Lógica, Filosofía, Teología y Derecho. Es importante destacar que, en nuestro origen radical, el colegio universitario se instituía para estudiantes pobres. Esto era así al extremo de que si el colegial universitario cambiaba de estatus económico debía declararlo y abandonar el centro universitario en un plazo máximo de dos meses.

Me enorgullece este origen, como rector, como miembro de la universidad y como sevillano. Muchas variaciones se han producido en el desarrollo de nuestra universidad en este largo camino. Sin embargo, esta idea inicial de atender a los más desfavorecidos se ha transformado en la base actual del acceso en igualdad de oportunidades primando la excelencia y la capacidad de las personas que solicitan acceder a nuestra alma mater, nuestra madre nutricia de conocimiento. Ser, año tras año, la universidad que más demanda recibe para llenar nuestras titulaciones demuestra que nuestro principio constitucional no sólo no ha desaparecido, es que ha aumentado y crecido desde nuestra simiente original. Ahora son decenas de miles las personas que desean, en primera preferencia, estudiar en la Universidad de Sevilla.

La Universidad de Sevilla tiene un hermoso pasado, goza de un pujante presente y proyecta un ilusionante futuro. Su capacidad docente, su productividad científica, su posición en creación de patentes, su patrimonio cultural, su liderazgo internacional y su reconocimiento institucional son absolutamente incuestionables en el mundo académico. Somos transformadores eficaces de la realidad, devolvemos multiplicado por cinco la financiación que recibimos y somos internacionalmente respetados y reconocidos.

Una reflexión

Este aniversario debe valer para una reflexión general de la sociedad sobre lo que debemos cuidar. Es éste un momento singularmente trascendente para ello. Debemos revisar si queremos mantener, apoyar e impulsar al sistema universitario público, que ha transformado nuestra sociedad desde la implantación de la Ley de Universidades de 1983, o si es razonable no hacerlo. Pueden leerse muchas opiniones justamente en estos días en este sentido. Volviendo de una reunión nacional de rectores escuchaba hoy la siguiente reflexión: “tenemos un potente sistema de universidades en España, desarrolladas en las últimas décadas, sin ánimo de lucro y van apareciendo, aceleradamente, otras en los últimos tiempos que son sinónimo de lucro”.

Tomemos todos conciencia de la situación y reflexionemos en un día como hoy.

Un día de Esperanza

La Universidad de Sevilla cumple 520 años. Y estoy seguro de que cumplirá muchos más si nuestra casa, la Tierra, no desaparece. No tengo la misma idea sobre el futuro de las administraciones actuales, de la permanencia del estilo de nuestra actual clase política y de tantas otras cosas que vemos atónitos en la realidad de cada día. Por eso, entre otras muchas cosas más, hoy es un día de Esperanza. Es un día de universidad. De la Universidad de Sevilla.

Feliz cumpleaños a Sevilla, por dejarnos hacer historia, y a todas las personas que se han formado o trabajado en esta institución por confiar en la Universidad de Sevilla.