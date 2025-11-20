Las fotos del aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla

Un avión Sevilla-Marrakech se ha dado la vuelta para tomar tierra tras detectarse un problema en el tren de aterrizaje
1/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
2/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
3/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
4/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
5/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
6/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
7/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
8/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
9/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna
10/10
Aterrizaje de emergencia de un avión en Sevilla
/
Juan Carlos Vázquez Osuna