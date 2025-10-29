EL TIEMPO
Horas a las que más puede llover en Sevilla hoy
Las fotos de la operación Leda
Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro

Las fotos de la operación Leda en Sevilla

La intervención, enmarcada en la Operación Leda, suma desde el 22 de octubre múltiples registros por tráfico de drogas, robos y homicidios en el barrio sevillano

En las entrañas de la operación Leda, así son los registros de la Policía Nacional en Sevilla

La operación, que continúa abierta, cuenta con la participación de diversas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Dos periodistas de Diario de Sevilla acompañaron a este grupo durante uno de los dispositivos desplegados para la captura de los presuntos delincuentes, presenciando en directo el desarrollo de la intervención policial.

Las fotos de la operación Leda
1/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
2/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
3/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
4/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
5/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
6/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
7/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
8/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
9/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
10/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
11/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
12/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
13/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
14/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
15/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
16/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
17/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
18/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
19/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
20/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
21/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro
Las fotos de la operación Leda
22/22 Las fotos de la operación Leda / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats