Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición

El rastrillo solidario de la asociación Nuevo Futuro Sevilla ha vuelto a abrir sus puertas en el Casino de la Exposición, donde desde este jueves, 5 de marzo, y hasta el domingo 8 de marzo, se celebra una nueva edición de esta tradicional cita benéfica. Más de 40 empresas y firmas participan con puestos de moda, decoración, antigüedades, joyería o artesanía, además de una zona de restauración para los visitantes.

La recaudación se destina a los proyectos sociales de la asociación, en especial a la consolidación de un piso de emancipación para jóvenes tutelados que, al cumplir 18 años, deben abandonar los hogares infantiles y dar sus primeros pasos hacia la independencia.

Sin duda una cita solidaria muy arraigada en la agenda sevillana, que este año cumple su cuarenta aniversario, y reúne cada año a voluntarios, empresas y visitantes con un mismo objetivo: apoyar el futuro de jóvenes que han crecido bajo la protección de la entidad.