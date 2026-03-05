INSEGURIDAD
Piden reforzar la seguridad en la Macarena tras aparecer patrullas vecinales
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO

Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición

Ismael Rubio

05 de marzo 2026 - 19:40

El rastrillo solidario de la asociación Nuevo Futuro Sevilla ha vuelto a abrir sus puertas en el Casino de la Exposición, donde desde este jueves, 5 de marzo, y hasta el domingo 8 de marzo, se celebra una nueva edición de esta tradicional cita benéfica. Más de 40 empresas y firmas participan con puestos de moda, decoración, antigüedades, joyería o artesanía, además de una zona de restauración para los visitantes.

La recaudación se destina a los proyectos sociales de la asociación, en especial a la consolidación de un piso de emancipación para jóvenes tutelados que, al cumplir 18 años, deben abandonar los hogares infantiles y dar sus primeros pasos hacia la independencia.

Sin duda una cita solidaria muy arraigada en la agenda sevillana, que este año cumple su cuarenta aniversario, y reúne cada año a voluntarios, empresas y visitantes con un mismo objetivo: apoyar el futuro de jóvenes que han crecido bajo la protección de la entidad.

Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
1/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
2/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
3/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
4/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
5/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
6/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
7/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
8/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
9/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
10/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
11/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
12/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
13/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
14/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
15/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
16/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
17/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
18/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
19/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
20/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
21/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
22/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
23/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
24/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
25/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
26/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
27/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
28/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
29/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
30/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
31/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
32/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
33/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
34/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
35/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Rastrillo Nuevo Fututo en el Casino de la Exposición
36/36 Las fotos del Rastrillo Nuevo Futuro en el Casino de la Exposición / ISMAEL RUBIO

También te puede interesar

Lo último

stats