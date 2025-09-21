Fundación Mapfre presenta una guía para promover el buen uso de la tecnología en los mayores

Los más mayores se niegan a quedarse atrás en cuanto a tecnologías se refiere. Así lo demuestran los datos. El porcentaje de personas por encima de los 55 años conectados a internet ha crecido con fuerza en el país, pasando del 57% en 2020 al 75% el pasado ejercicio. Unas cifras arrojadas en el V Barómetro de Consumo Sénior –del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre– que ahora se verá complementado por la Guía sénior para hacernos cultos digitales. Este trabajo se presentará mañana, lunes 22 de septiembre, en el auditorio de la Fundación Mapfre (Calle Leonardo Da Vinci, 20).

¿Qué deben saber los mayores para usar la inteligencia artificial y moverse con seguridad? ¿Por qué es importante que adquieran competencias digitales? ¿Qué dispositivos y aplicaciones les pueden servir de ayuda? Son algunas de las cuestiones que se plantean en esta guía, que explora las distintas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que forman parte de nuestra vida cotidiana. “Algunas están pensadas para facilitarnos las tareas diarias, mientras que otras buscan enriquecer nuestro bienestar y felicidad. Promovemos el uso consciente y accesible de estas herramientas para que las personas mayores se conviertan en ciudadanos digitales cultos, activos y conectados”, explican desde la Fundación Mapfre. En este sentido, el documento tiene como objetivo ofrecer una hora de ruta que ayude a los mayores de 55 años a reforzar sus competencias digitales y a participar de forma activa y segura en la sociedad.

La presentación contará con la participación de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; del director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez; del director del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre, Juan Fernández y del presidente de SeniorTic, Carlos Pérez Llorens.