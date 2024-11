Mayores y nuevas tecnologías: la unión que rompe la brecha digital

Acabar con los consabidos clichés que giran alrededor del binomio compuesto por mayores y nuevas tecnologías. Este es uno de los objetivos –posiblemente el principal– con el que nació hace un año la Asociación SeniorTic Mayores con Tecnología. Estigmatizaciones que bajan del carro a un colectivo del que también podrían formar parte Steve Jobs –que habría cumplido 69 años el pasado 24 de febrero– o Bill Gates –que acaba de celebrar sus 68–, padres de la informática tal y como la conocemos.

El próximo 14 de noviembre tendrá lugar la I Jornada SeniorTic en CaixaForum Sevilla. Un día dedicado a la reflexión colectiva con el reto de potenciar la cultura digital y afrontarla como un viento a favor, en lugar de como una causa de exclusión. De hecho, la cita busca, según recalca Carlos Pérez Llorens, presidente de la organización sin ánimo de lucro, que “todos nos hagamos cultos digitales”. “Les decimos a los mayores que se pongan las pilas, porque lo necesitamos para seguir organizando esta sociedad entre todos”, argumenta.

Considerados –injustamente– analfabetos de la nueva era, los mayores de 65 han dado un golpe en la mesa para hacer hincapié en que quieren traspasar la famosa brecha digital para decir, alto y claro, que no todos carecen de competencias digitales. “La tecnología es el bastón de nuestros días. La teleasistencia, la banca online y la domótica son aplicaciones muy buenas para una vida mejor”, reflexiona Pérez Llorens.

Explica a este periódico que la jornada pondrá el foco en la relación entre nuevas tecnologías y longevidad. Y es que la tendencia a vivir más va a ser mayor conforme pasen los años, con un futuro conformado por sociedades longevas. “Las reformas, las innovaciones y los nuevos sistemas tecnológicos se hacen imprescindibles si deseamos una vida, además de larga, buena”, indica el presidente. En este sentido, reivindica la teleasistencia, la monitorización e incluso el uso de la inteligencia artificial.

Un cliché tras otro

“Decir que todos somos incultos digitales es mentira”, apostilla. Basa su opinión en el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la materia. Informe que indica que el 18,6% de las personas entre 65 y 74 años cuentan con habilidades digitales básicas. La cifra es levemente mayor –del 28,9%– en las edades comprendidas entre los 35 y los 44 años. “Nuestra generación trasladó la informática de las grandes empresas a las pequeñas y a las personas, con el invento del PC y el MS-DOS”, recuerda el presidente, quien admite también que “los datos empeoran al evaluar edades superiores a los 75 años. Pero, en cualquier caso, la brecha digital no puede ser la circunstancia que nos estigmatice”. Además, lanza otro recordatorio: “Conforme las próximas generaciones se incorporen a la senectud, la brecha se irá alejando del entorno sénior”. ¿Qué pasará entonces? “Que serán los desniveles educativos, culturales y económicos los causantes de la brecha digital”, apunta el presidente.

Otro cliché que denuncia es la concepción de “que la gente mayor son personas que no entienden y las pueden estafar, porque habrá unas a las que sí y otras a las que no”. Además, recuerda que los fraudes no entienden de edades: “No se puede catalogar a toda una generación como incultos digitales y encima decirnos, cuidado que os pueden estafar. Esa no es forma de considerarnos”.

Futuros retos

La organización reclama la incorporación de los séniors a los proyectos tecnológicos de futuro, al diseño de nuevos productos o soluciones digitales. Un reto que ni siquiera se ha abordado por el momento. “Queremos opinar. Muchas veces se dan determinadas soluciones para nosotros y vamos a decir que no están bien pensadas y que se deben mejorar”, puntualiza Pérez Llorens. Pone como ejemplo determinadas inversiones tecnológicas relativas a la teleasistencia, “porque en los procesos productivos han pensado en nosotros, pero no nos han dicho que pensemos juntos”.