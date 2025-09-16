SEVILLA FC
Muere Manolo Cardo, Banquillo de Oro del Sevilla y adalid del fútbol de cantera
Gala del Centenario de la Cadena SER
Gala del Centenario de la Cadena SER / Juan Carlos Vázquez Osuna

La fotogalería de la gala del Centenario de la Cadena SER

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudieron al acto

La Cadena SER celebró por todo lo alto su Gala del Centenario, una noche histórica que reunió a destacadas personalidades del periodismo, la cultura, la música y la política. El evento rindió homenaje a los 100 años de trayectoria de la emisora más escuchada de España, marcada por su compromiso con la información, el entretenimiento y la cercanía a los oyentes. En un ambiente lleno de emoción y recuerdos, la SER repasó los grandes hitos de su historia y reafirmó su papel como referente de la radio en español. Una velada inolvidable para celebrar un siglo de radio.

