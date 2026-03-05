El gerente del Hospital Macarena, entre los sevillanos atrapados por el cierre del espacio aéreo por la guerra

El gerente del Hospital Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero, se encuentra entre los sevillanos atrapados en Asia, concretamente en Sri Lanka, debido al cierre del espacio aéreo en la región. El directivo estaba en India junto a un grupo de españoles cuando surgieron las restricciones, desde donde lamenta que la embajada española no ofrece "soluciones" para organizar su regreso a España.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó este jueves que alrededor de 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio y aseguró que, ante el conflicto abierto en la región, "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee".

Fuentes del ministerio explicaron que continúan en marcha operaciones de evacuación tanto terrestres como aéreas, con vuelos previstos desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos) hacia España y un avión militar desde Mascate (Omán) hacia la base de Torrejón de Ardoz (Madrid). Además, se están coordinando con aerolíneas comerciales para garantizar que los españoles que ya tenían billete puedan viajar según lo previsto.

Entre las evacuaciones recientes, se incluyen todos los españoles que solicitaron salir de Irán. En una primera fase, cruzaron la frontera hacia Azerbaiyán y este jueves partieron desde Bakú hacia Estambul (Turquía), desde donde regresarán a España en vuelos con destino a Madrid y Barcelona.

Asimismo, 172 personas llegaron a España desde Omán en un avión del Ejército del Aire, en su mayoría españoles, aunque también había ciudadanos de otros países europeos, de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

El ministerio, dirigido por José Manuel Albares, insistió en la importancia de que los españoles que permanecen en la región mantengan contacto con embajadas y consulados, así como utilizar los teléfonos de emergencia consular disponibles en las páginas web oficiales y redes sociales.

Las evacuaciones dependen de la seguridad y de la apertura de los espacios aéreos, y España se coordina con otros países europeos para asegurar que todos los ciudadanos españoles que lo soliciten puedan regresar.