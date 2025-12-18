El giro de última hora de Vox salva el plan de Navidad de la Policía Local

Giro de última hora por vía de urgencia. El cambio de posición de Vox para no poner en riesgo la seguridad ciudadana ha permitido a José Luis Sanz aprobar el Plan de Navidad de la Policía Local tras su rechazo el 26 de noviembre de los tres grupos de la oposición en otra sesión plenaria. Este plan ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT.

El voto de calidad del alcalde popular tras la abstención del partido de Santiago Abascal ha permitido aprobar un plan que entrará en vigor desde mañana hasta el 6 de enero “levantándose” el Plan de Emergencias en Nivel 1 activado por el Consistorio el 28 de noviembre. El visto bueno permite gastar 4,6 millones que serán ya incluidos en el Presupuesto de 2026.

El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, agradeció la abstención como un "ejercicio de responsabilidad". A los partidos de izquierda, les expuso que "son capaces de hacer política hasta con la seguridad de nuestros vecinos. Y ese es el acto más irresponsable que puede cometer un gestor público". Desde Vox, Cristina Peláez defendió su voto al considerar que "la seguridad no puede verse comprometida durante estas fiestas". Pese a ello, subrayó que "no es un cheque en blanco" y pidió a los populares "que se pongan manos a las obras" para solucionar la situación del Cuerpo.

Los partidos de izquierda fueron más duros. El concejal socialista, Juan Carlos Cabrera, criticó la gestión del actual equipo de gobierno como "una chapuza generalizada". En esta línea, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, defendió su rechazo al plan de Navidad de la Policía Local en "defensa de los intereses de los trabajadores. Esto no es una solución política, es mover el problema a otro sitio".

Cada policía cobrará unos 4.000 euros extra

Los agentes cobrarán las mismas cantidades extraordinarias que en el plan del año pasado, que requirió de un dispositivo especialmente abultado por la procesión Magna y los traslados que se desarrollaron en el puente de diciembre. Todos los servicios que se realicen en fines de semana o festivos generarán un día de descanso y serán retribuidos en concepto de productividad.

Los importes para el trabajo en la calle son los siguientes: 400 euros para los peones auxiliares de Policía, 479 para cada policía, 495 para los oficiales, 521 para los subinspectores, 537 para los inspectores, 563 para los intendentes, 579 para los intendentes principales y 595 para el jefe de la Policía Local. Para el personal que no esté en la vía pública las cifras son: 378 euros para los peones auxiliares, 457 para los policías, 473 para los oficiales, 499 para los subinspectores, 515 para los inspectores, 541 para los intendentes, 557 para los intendentes principales y 573 para el jefe del cuerpo.

En días laborables los servicios realizados se pagarán con productividades en importes que van desde los 192 a los 227 euros para el personal que trabaja en la calle y de los 170 a los 205 euros para los que no salen. Los servicios que se desarrollen desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana verán incrementadas las cantidades en 87,13 euros por el concepto de intensidad.

La madrugada del 25 de diciembre y el 1 de enero (se cuenta desde las 22:30) se pagan con el doble de estas cantidades, como también ocurriera el año pasado. Es decir, un agente que trabaje la noche de Navidad o la Nochevieja puede percibir unos mil euros por trabajar en dicha jornada. Los agentes que trabajen en Navidad percibirán una media de unos 4.000 euros extra. Eso sí, para ello el plan tiene que contar con la aprobación del Pleno, pues de lo contrario tendrán que regirse por el calendario vigente, que es del año 2004. Esto implica unas cantidades menores, de en torno a 2.800 de media.