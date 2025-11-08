El Gobierno adjudica por 84 millones las obras de la SE-40 del tramo de Espartinas-Valencina

Se desbloquea definitivamente el tramo de la SE-40 entre Espartinas-Valencina, un proyecto constructivo que llevaba terminado desde agosto de 2023. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 84,65 millones de euros las obras para construir el nuevo tramo de la SE-40, autovía de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, que permitirá conectar Espartinas, en el enlace de la A-49, y Valencina, en el enlace de la A-8077. El Ministerio no ha explicado por qué se ha retrasado la licitción y la adjudicación de este tramo.

El anuncio de la adjudicación de este expediente, previamente licitado y autorizado por el Consejo de Ministros, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Pública.

El tramo proyectado cuenta con una longitud aproximada de 4 kilómetros e incluye un viaducto sobre el Arroyo del Repudio, constituido por dos estructuras independientes, tres pasos superiores y seis obras de drenaje transversal. Asimismo, incluye el enlace con la carretera A-8077, tipo trébol de dos cuadrantes, y una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera A-8076.

Este nuevo tramo forma parte de un proyecto global para cerrar la autovía de Circunvalación de Área Metropolitana de Sevilla, lo que implicará una mejora de la movilidad metropolitana y de la seguridad vial en la ciudad al descongestionar la SE-30.

El trazado de la SE-40 entre Espartinas y Valencina / Ministerio de Transportes

El objetivo es conformar una nueva arteria de circunvalación más alejada de los núcleos urbanos del entorno inmediato de la capital y con una perspectiva de futuro que evite los problemas de congestión del tráfico en la misma, dado el crecimiento que ha tenido en los últimos años.

En servicio 38 kilómetros de la SE-40

Actualmente, se encuentran en servicio 38 kilómetrosde de la SE-40 que, una vez completada, alcanzará unos 75 kilómetros de longitud total, según el Ministerio.

En concreto, esta autovía ya cuenta con cinco tramos construidos y en servicio:

La Rinconada (A-4) -Alcalá de Guadaira (A-92): en servicio desde noviembre de 2011.

Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira (A-376): en servicio desde marzo de 2013.

Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas (A-4): en servicio desde diciembre de 2019.

Coria del Río-Almensilla: en servicio desde julio de 2018.

Almensilla-Espartinas: en servicio desde julio de 2018.

Además, en el sector noroeste hacia el norte el tramo Valencina-Salteras está en ejecución. Las obras se adjudicaron en marzo de 2025 por 116,4 millones de euros (IVA incluido) a Azvi y Martín Casillas.

Asimismo, recientemente se ha aprobado de forma definitiva proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que incluye el paso sobre el Río Guadalquivir y que permite cerrar la SE-40 por el sur, con lo que los proyectos de construcción están en redacción.

Respecto al tramo de la SE-40 a su paso por la Rinconada (Acceso norte – A-4), la redacción del proyecto está en licitación.