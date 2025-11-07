Transportes aprueba el proyecto del puente de la SE- 40 por más de 688 millones de euros

Recreación virtual de una vista aérea de la zona transición entre el viaducto de aproximación y el viaducto principal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de la autovía SE-40 para el tramo Dos Hermanas–Palomares y Coria del Río, en la provincia de Sevilla, salvando el cauce del río Guadalquivir y Guadaira y atravesando los municipios de Dos Hermanas, Sevilla, Palomares del Río y Coria del Río. Esta actuación cuenta con un presupuesto estimado de 688,11 millones de euros (IVA incluido).

Tras esta aprobación, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se continuará con los proyectos de construcción, en los que se definirá dicha actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación, según la normativa de carreteras.

El tramo objeto de este proyecto tiene una longitud de 5,069 kilómetros y está ubicado al suroeste de Sevilla, entre las localidades de Dos Hermanas y Coria del Río. Conecta con el tramo Alcalá de Guadaíra (en la A-376) - Dos Hermanas (A-4) al este; y con el tramo Coria del Río (A-8058) - Almensilla (A- 8054) al oeste.

De esta forma, se cerrará el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A- 49, dando servicio a importantes flujos de tráfico, parte de los cuales se ven obligados a utilizar actualmente la SE-30.

Base de El Copero

La actuación contempla dos enlaces, denominados “Enlace de acceso al Puerto de Sevilla y la Base Militar El Copero”, y “Enlace con la A-8058”, con tipología de diamante con pesas y trébol parcial, respectivamente. Se adopta una sección tipo del tronco de la autovía compuesta por dos calzadas de cuatro carriles de 3,50 metros, arcenes exteriores de 2,50 metros e interiores de un metro.

Asimismo, el proyecto incluye un conjunto de viaductos de aproximadamente 3,5 kilómetros de longitud total, en el que se incluye un puente atirantado cuyo vano central salva el río Guadalquivir sin disponer pilas en su cauce, respetando así la vegetación de ribera existente y la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir, y con un gálibo vertical mínimo de 70,80 metros sobre el río.

La actuación se completa con un parque periurbano y un corredor ecológico a su paso sobre los ríos Guadalquivir y Guadaira, entre los municipios de Coria del Río y Dos Hermanas, donde se desarrolla un entorno de carácter fundamentalmente natural donde la ciudadanía pueda realizar actividades de ocio.

El proyecto de trazado incorpora las prescripciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental publicada en BOE el pasado 1 de enero de 2024.

Autovía SE-40

La autovía de circunvalación de Sevilla SE-40 es uno de los principales proyectos de infraestructuras que se están desarrollando en Andalucía en los últimos años por parte de este Ministerio.

Esta actuación permitirá descongestionar la ronda de circunvalación SE- 30, que cumple una función articuladora del Área Metropolitana de Sevilla y distribuidora del tráfico de agitación y de los tráficos de medio y largo recorrido.

Actualmente, ya se encuentran en servicio 38 kilómetros de la SE-40 que, una vez completada, alcanzará aproximadamente 75 kilómetros de longitud.

Tramos ya construidos

En concreto, esta autovía ya cuenta con 5 tramos construidos y en servicio:

• La Rinconada (A-4) -Alcalá de Guadaira (A-92): en servicio desde noviembre de 2011.

• Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira (A-376): en servicio desde marzo de 2013.

• Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas (A-4): en servicio desde diciembre de 2019.

• Coria del Río-Almensilla: en servicio desde julio de 2018.

• Almensilla-Espartinas: en servicio desde julio de 2018.

Además, el tramo del sector noroeste del anillo hacia el norte (el tramo Valencina-Salteras está en ejecución; y el tramo Espartinas-Valencina cuenta ya con las obras adjudicadas por más de 84 millones de euros. Respecto al tramo de la SE-40 a su paso por la Rinconada (Acceso norte – A-4), la redacción del proyecto está en licitación.

A todas estas actuaciones se suma el tramo objeto de esta nota de prensa, el tramo Dos Hermanas–Palomares y Coria del Río que incluye el paso sobre el Río Guadalquivir y que permite cerrar la SE-40 por el sur, cuyo proyecto de trazado se acaba de aprobar definitivamente y los proyectos de construcción están en redacción.