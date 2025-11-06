Aprobado el proyecto definitivo del tramo sur de la SE-40 entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación definitiva del proyecto de trazado del tramo sur de la autovía SE-40, entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río, con el objetivo de mejorar la conectividad del área metropolitana de Sevilla.

El tramo, que tiene una longitud de 5,069 kilómetros, se ubica al suroeste de Sevilla y conecta el tramo Alcalá de Guadaíra – Dos Hermanas (A-376 / A-4) al oeste con Coria del Río-Almensilla (A-8058 / A-8054) al este. Una vez finalizado, permitirá cerrar el arco sur de la SE-40, comunicando de manera directa autovías clave como la A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49, y aliviará la presión de tráfico que actualmente recae sobre la SE-30.

El proyecto contempla la construcción de un viaducto sobre el río Guadalquivir de aproximadamente 3,5 kilómetros, con un tramo atirantado de 726 metros de longitud y un vano central de 366 metros, cuyas pilas se ubicarán fuera del cauce del río para garantizar el paso seguro de la navegación. Para calcular las dimensiones precisas que permitan el tránsito de barcos, el Ministerio ha licitado recientemente un contrato de 4,5 millones de euros (IVA incluido) a través de Ineco.

Asimismo, la ejecución de la obra se desarrollará en coordinación con la Autoridad Portuaria de Sevilla, que deberá prever el mantenimiento del tráfico de acceso sur al puerto, y con el Ministerio de Defensa, por la cercanía de la Base Militar del Copero. El proyecto también incluye un estudio de tráfico para la glorieta sur de acceso a Coria del Río y un estudio acústico para determinar las zonas que requieren protección frente al ruido.

Con la aprobación definitiva, el Ministerio inicia la planificación de los proyectos de construcción, dando un paso clave hacia la consolidación de un corredor viario estratégico para Sevilla y su área metropolitana.