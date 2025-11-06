La obra del puente de la SE-40 reformará el acceso sur a Coria del Río para mejorar la fluidez del tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde definitiva al Proyecto de Trazado de la Autovía SE-40 en el tramo Dos Hermanas (A-4 Sur) – Palomares y Coria del Río (A-8058), que supondrá un importante avance en la conexión del área metropolitana de Sevilla. El anuncio de la aprobación definitiva del proyecto se ha publicado este jueves en el BOE con la firma del ingeniero jefe de la Demarcación, Carlos Álvarez Merino.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la reforma de la glorieta sur de acceso a Coria del Río, donde se llevará a cabo un estudio específico de tráfico y capacidad con el objetivo de mejorar la fluidez y seguridad de la circulación. El plan prevé ajustes en la geometría de la rotonda para optimizar los niveles de servicio, aunque se mantendrá el esquema funcional del enlace completo.

Esta actuación responde a una de las principales demandas de los vecinos y usuarios de la zona, que desde hace años sufren retenciones y problemas de acceso en las horas punta. La nueva configuración de la glorieta pretende aliviar estos puntos de congestión y facilitar la conexión directa con la futura SE-40.

Además de la intervención en el acceso coriano, el proyecto incluye un estudio acústico completo que determinará las zonas que requieran protección frente al ruido de la autovía, así como la revisión del anejo de expropiaciones para garantizar una relación precisa de los terrenos afectados.

El Ministerio también mantendrá la coordinación con la Junta de Andalucía en la reposición de la Cañada Real de la Isla Menor, que atraviesa parte del término municipal de Coria, y se tramitará el deslinde de esta vía pecuaria. Una vez aprobado el diseño final de la misma, se incoará por la Dirección General de Carreteras el correspondiente procedimiento con la Junta de Andalucía y de acuerdo al Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tramitándose adicionalmente su deslinde.

Base Militar del Copero

El proyecto de trazado de la SE-40 establece que, durante la ejecución de las obras, deberá garantizarse el mantenimiento del tráfico de la Base Militar del Copero y del acceso sur al Puerto de Sevilla, minimizando las afecciones y estableciendo desvíos provisionales cuando sea necesario.

Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantendrá la coordinación con el Ministerio de Defensa para asegurar que la construcción de la autovía no interfiera en el funcionamiento de las instalaciones militares.

En este sentido, se dará cumplimiento a los condicionantes técnicos y de seguridad establecidos por Defensa en sus informes favorables, tanto los emitidos en fase de Anteproyecto (enero de 2023) como el informe definitivo del 15 de septiembre de 2025, firmado por la Subdirección General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura.

La aprobación definitiva del trazado implica la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos necesarios, lo que permitirá agilizar los procedimientos de expropiación y avanzar hacia la fase de construcción.

Con esta resolución, la SE-40 da un nuevo paso adelante en su conexión por el sur del área metropolitana, con Coria del Río como uno de los municipios más beneficiados por las mejoras previstas en su acceso principal.

Los proyectos de construcción de este puente de la SE-40 desarrollarán y completarán el contenido del proyecto de trazado T4-SE-5130, comprobando la inclusión y funcionalidad de las prescripciones incluidas en el condicionado de la resolución por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 18 de diciembre de 2023 (B.O.E. de 1 enero de 2024).

Más información en este anuncio del BOE