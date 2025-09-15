El gobierno de Sanz no aplicará moratoria alguna en los pisos turísticos, pese a que Sevilla lidera el ránking con más ilegales

El gobierno municipal de José Luis Sanz ha dejado claro este lunes que no piensa aplicar moratoria alguna en las autorizaciones de vivienda turística en Sevilla, pese a que la capital sevillana está a la cabeza de Andalucía en pisos turísticos ilegales, según los datos dados a conocer este domingo por el Gobierno central. Esta moratoria la han aplicado ya otras capitales como Málaga y Cádiz.

En declaraciones a la prensa, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido este lunes que el equipo de gobierno de Sanz está actuando ya con "una serie de medidas para controlar la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad". Entre esas medidas, De la Rosa destaca que "desde octubre del 2024, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 viviendas de uso turístico para su cancelación." Y añadió que también se llevan a cabo medidas disciplinarias tales como "paralizaciones de uso y cortes de agua, en el momento que se detecta un uso ilegal".

Con 2.289 alojamientos que funcionan al margen de la legalidad, Sevilla se ha convertido en la ciudad española con más pisos turísticos ilegales detectados, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Así pues Sevilla se coloca en inmuebles turísticos ilegales por delante de destinos turísticos de gran peso como Marbella (1.802), Málaga (1.471), Benalmádena (926) o Fuengirola (686).

En lugar de valorar las elevadas cifras de viviendas turísticas ilegales, el delegado de Urbanismo ha centrado sus declaraciones en criticar la legislación de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. “La ley estatal sobre viviendas de uso turístico del Gobierno socialista, lejos de dar respuesta a la emergencia habitacional, pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos. Una muestra más de la incoherencia de Pedro Sánchez”, ha afirmado el edil de Sevilla.

"En octubre de 2024, fuimos la primera ciudad andaluza que aprobó en pleno un acuerdo para la limitación viviendas de uso turístico por barrios. Desde entonces proponemos a la Junta de Andalucía que cancele las viviendas ilegales. De las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 han sido denegadas al encontrarse en zonas saturadas", explica el delegado.

El responsable de Urbanismo enumera otras medidas del gobierno local sobre viviendas turísticas. "Sevilla también ha sido pionera en Andalucía con la firma de un convenio (abril del 2025) con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía para intercambiar datos y poder aplicar las medidas implantadas por el Gobierno de España para el control de las viviendas turísticas obligando a los propietarios a tener inscritos en el registro de la propiedad la condición de vivienda de uso turístico. De esta manera, las viviendas que se declaran ilegales, se remiten a la Junta para que procedan a iniciar el proceso de cancelación. Desde octubre del 2024, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 VUT (viviendas de uso turístico) para su cancelación".