El gobierno municipal sostiene que la instrucción regula la unión de edificios en el centro

El gobierno municipal asegura que no se ha dado marcha atrás ni se ha reculado en la unión de edificios distintos en el Casco Antiguo, “que sigue sin permitirse”. Apunta que, en la pasada comisión ejecutiva, “lo único que se ha aprobado es una instrucción, estableciendo cuáles son los criterios para hacer vinculaciones funcionales. Por lo que ni se da marcha atrás ni se recula ni nada, más bien al contrario, se da un paso más”.

El equipo de José Luis Sanz recuerda que en la resolución aprobada con anterioridad se detallaba que no se procedería a la tramitación de todos los proyectos relativos a establecer vinculaciones funcionales en edificaciones de distintas parcelas del conjunto histórico, tanto para locales comerciales o de ocio como para el uso terciario, hotelero y turístico, inadmitiendo su tramitación y, en cualquier caso, no autorizando dichas propuestas, instando al Servicio de Licencias e Inspección al estudio del establecimiento de unos criterios ciertos, no discrecionales, sin perjuicio de la legislación sectorial vigente.

“Aquí ya queda bastante claro que se suspenderían las vinculaciones funcionales y que no se permitirían hasta establecer criterios claros”. Por lo tanto, reiteran que lo único que se ha aprobado es una instrucción, estableciendo cuáles son los criterios para hacer vinculaciones funcionales.