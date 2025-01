Un gran solar del Tamarguillo para 230 viviendas lleva 38 años abandonado

Esta es la historia de un gigantesco suelo (18.000 m2) que debía acoger más de 230 viviendas libres y protegidas en plena Ronda del Tamarguillo y que lleva 38 años abandonado. La Junta es su propietario y ha intentado sin éxito subastarlo en dos ocasiones.

Localización de la parcela del Tamarguillo / Dpto. Infografía

Los vecinos del entorno, de las calles Alhambra, Alberche, Alcalde Juan Fernández y prolongación Avión Cuatro Vientos, están desesperados porque la administración titular, la consejería de Economía y Hacienda, no adecenta al menos este solar con más ratas que vegetación silvestre que merodean por los garajes de los bloques del entorno (Residencial Alhambra), con incendios constantes y donde habitan personas sin hogar que no tienen techo alguno. El cerramiento de hierro que impedía el acceso a su interior no existe hace años. Alguien lo robó y no ha sido repuesto.

La parcela se halla en una situación tercermundista en el siglo XXI y trae por la calle de la amargura al barrio. Rodeada de viviendas, se emplaza junto al centro de salud del Juncal. Las calles traseras y laterales que la circundan están sin asfaltar, con abundantes socavones que se hacen más grandes cada vez que llueve, pese a que son vías de paso obligado para llegar al centro de salud. En verano se seca toda la vegetación y se repiten los incendios por la basura de todo tipo que acumula. Tienen que venir los Bomberos.

Completan la deprimente estampa más de una decena de locales comerciales cerrados en su mayor parte que datan de 1987. Muy pocos mantienen una actividad, pese a la cercanía de avenidas principales como Alcalde Juan Fernández y Ramón y Cajal. Es improbable que esos locales se llenen de actividad mientras sigan rodeado del solar abandonado y del camino de albero en tan mal estado.

La paradoja es que la trasera de este solar abandonado se llama calle Alhambra, cuando su estado, sin asfaltar y repleta de socavones, no hace honor alguno al esplendoroso monumento granadino. Es la ruta más corta para llegar hasta el centro comercial de Alcampo y para ir al centro de salud del Juncal. No hay siquiera seguridad vial para cruzar por aquí al centro comercial Alcampo. Los vecinos van a solicitar al distrito que implante un paso de cebra para cruzar con seguridad por esta avenida principal.

Solar residencial abandonado en la Ronda del Tamarguillo y frente al centro comercial Alcampo / M. G.

Intentos de subasta

La consejería de Hacienda de la Junta recibió la parcela en 2010 de manos del Estado como pago en especie de la llamada deuda histórica (la financiación que la administración estatal adeudaba tras décadas a Andalucía).

Desde 2022, la Junta ha intentado en dos ocasiones subastar este suelo, pero la subasta siempre ha acabado desierta. Parte del problema es que la enajenación se ha hecho a un precio superior: su valor catastral es de 3.093.151 euros y las enajenaciones se han realizado por 5,7 millones y 4,8 millones respectivamente. Pedía una fianza de 287.133 euros. La parcela en cuestión supera los 33.000 metros sumando los viales que forman parte de su trazado irregular.

Tambiés es posible que los elevados costes de la construcción que se han registrado en los últimos años, sumado al precio de salida del suelo y a los trámites urbanísticos que requiere la parcela, hayan echado para atrás a posibles interesados.

En origen, la parcela pertenecía al Estado. Formaba parte de un antiguo ramal ferroviario que iba de la Negrilla a San Bernardo y llegaba a la Seat, según Adif. Tras la remodelación ferroviaria de Sevilla, la parcela se traspasó definitivamente a la Junta de Andalucía.

Situación urbanística y registral

Según el plan urbanístico de Sevilla (2006), esta parcela es un suelo urbano sin edificar destinado a uso residencial (vivienda libre y protegida), equipamientos, espacios libres y viario. Cuenta con un estudio de detalle, pero está pendiente de definir mediante un proyecto de reparcelación.

Usos de la parcela del Tamarguillo / Dpto. Infografía

Sin contar el viario, suma una superficie de 18.193 m2. Y si se añade el viario se eleva a más de 31.700 metros. Las calles sin asfaltar que rodean a este solar son consecuencia de su situación urbanística.

Linda por un lado con calle Alhambra (sin asfaltar) que lo separa del núcleo Residencial Alhambra, con la ronda del Tamarguillo, al sur con un carril de tierra prolongación de las calles Piel de Toro y Avión Cuatro Vientos.

Registralmente se trata de un resto de la finca matriz, incluida en el Área de Reforma Interior (ARI) del Distrito Sur (ARI-DS-02) con una superficie de 31.761 m2. Linda al norte por la avenida alcalde Juan Fernández, al sur por la Ronda de Tamarguillo, al este por la calle Alberche, y al oeste por la calle Avión Cuatro Vientos y viario que lo separa del Núcleo Residencial La Alhambra.

Sobre las cargas, dice el documento que "existen sobre esta finca afecciones fiscales incursas en caducidad, pendientes de su cancelación registral".

En la ficha de ordenación se dice que "la ejecución del trazado de la ronda del Tamarguillo produjo espacios residuales aún no resueltos" y que la intervención en esta parcela pretende "actuar puntualmente mediante la regeneración de dichos espacios integrándolos en la trama residencial y obteniendo equipamientos y espacios libres que cualifiquen el sector en el que se integra".

El entorno es predominantemente residencial, con edificios plurifamiliares con bajos comerciales. La antigüedad aproximada de las edificaciones es entre 25 y 50 años. En las proximidades se cuenta con varios colegios e institutos públicos, un Conservatorio de Música, las instalaciones deportivas de Hytasa, el parque Celestino Mutis y no muy lejos el Hospital Virgen del Rocío. Dispone de buenas comunicaciones con el casco urbano de Sevilla mediante las avdas. De la Paz y Ramón y Cajal, y con el resto de la ciudad mediante la Ronda del Tamargillo, con salida inmediata hacia la SE-30 y carretera de Utrera, donde se ubican la Universidad Pablo de Olavide y otros centros comerciales.

Lo que dice el Ayuntamiento

Algunos de los vecinos tienen esperanzas en que el gobierno de José Luis Sanz acelere una solución definitiva para este solar, pese a no ser de su titularidad.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se asegura que está en conversaciones con la Junta para que dé una solución al solar. El director del Distrito Sur, Luis García, se ha reunido tres veces con los vecinos de la zona y sostiene que ha pedido a Urbanismo un proyecto de urbanización de la zona.

El distrito admite que la zona está necesitada de un gran proyecto. "Ese gran proyecto lo necesita la zona hace 38 años. Entonces ¿seguimos esperando otros 38 años? Queremos que alguien le meta mano a esto. Ya está bien después de tantísimos años", protesta Miguel, residente de residencial Alhambra.

Los vecinos destacan que su reivindicación no es política porque han pasado alcaldes de todos los colores sin que esta situación cambie. Esperan que el alcalde José Luis Sanz pueda impulsar un proyecto para esta zona como se merece. "Si esto es de la Junta, que el Ayuntamiento de Sevilla haga lo que tiene que hacer para que en un futuro no muy lejano esto tenga otro aspecto".

Recuerdan que Rojas Marcos urbanizó una de las zonas sin asfaltar y que hace un año se hizo parte de una acera para que los vecinos pudieran llegar hasta el centro de salud. La construyó una empresa que tenía que soterrar unos cables de electricidad. Ese camino conecta por el otro extremo con la prolongación de Avión Cuatrovientos. Los residentes pensaban que la vía se asfaltaría cuando el Ayuntamiento colocó un semáforo en el extremo más cercano al centro de salud, pero finalmente se eliminó el semáforo y el ansiado asfaltado de la vía no llegó.

Con la urgente necesidad de vivienda que hay en Sevilla, sorprende que este suelo siga abandonado.