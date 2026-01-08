Grupo Moraval entra en el sector residencial en Sevilla con una promoción en Los Remedios

Grupo Moraval apuesta por Sevilla para su primera promoción residencial en Andalucía. La compañía, con sede en Madrid y fuerte implantación en el sector de alojamientos para estudiantes, lanza Nodis Living–Residencial Parque de los Príncipes, un edificio exclusivo en la calle Samuel Morse, 5, en Los Remedios, junto al Parque de los Príncipes y a pocos minutos del centro histórico y del río Guadalquivir, según ha adelantado El Conciso.

El proyecto se desarrolla en alianza con Arcano Partners, que participa al 50% mediante su fondo inmobiliario Arcano Spanish Value Added Real Estate III SCA SICAR ELTIF (AVA III), con un objetivo de captación de 200 millones de euros para operaciones de valor añadido en España y Portugal. Las obras ya han comenzado y la entrega está prevista para el tercer trimestre de 2027.

Sevilla, eje de la expansión local del grupo

La elección de Sevilla no es casual. Grupo Moraval gestiona en la ciudad la mayor residencia de estudiantes de España, con más de 1.100 camas, y ha consolidado su presencia en Andalucía con otra residencia en Málaga, inaugurada en 2024 junto al Hospital Clínico Universitario, con 338 plazas. Ambas forman parte de una joint venture con EQT Exeter, que ha supuesto una inversión conjunta de 300 millones de euros en una cartera de activos en varias ciudades.

El grupo también impulsa un hotel para nómadas digitales en Málaga, en la zona de Torre del Río, junto a las Málaga Towers. El establecimiento abrirá en 2026 bajo la marca Moirai y contará con 360 habitaciones y servicios como coworking, gimnasio, piscina y espacios para eventos. Este movimiento confirma la estrategia de diversificación hacia alojamientos flexibles y turismo urbano.

Diseño, sostenibilidad y servicios premium

El nuevo residencial combina arquitectura contemporánea con inspiración sevillana. Las viviendas, de 1 a 4 dormitorios, han sido concebidas para maximizar la luz natural y el confort, con distribuciones eficientes y materiales de alta calidad. El proyecto ofrece opciones de personalización para adaptarse al estilo de vida de cada propietario.

La sostenibilidad es una prioridad. El edificio contará con certificación energética A y sistema de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, garantizando un consumo responsable. Las zonas comunes amplían el concepto de hogar, con piscina central, jardines, gimnasio, zona chill out y club social, además de aparcamiento y trasteros.

Berta Guillamón, CEO de Nodis, resume la apuesta del grupo: “Con Residencial Parque de los Príncipes iniciamos una nueva etapa para el Grupo Moraval en Sevilla, donde hemos volcado toda nuestra experiencia en crear espacios que combinan diseño, funcionalidad y sostenibilidad, ahora orientados a un público residencial que busca calidad de vida en un entorno privilegiado”.

Grupo Moraval es líder en residencias de estudiantes en España y ha ampliado su actividad a alojamientos flexibles y viviendas. En 2025, su cartera superó las 7.500 camas en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Salamanca y Zaragoza. La compañía ha sido pionera en certificaciones como LEED Platinum, un hito en Europa para alojamientos de estudiantes.