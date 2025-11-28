La Guardia Civil interviene más de una tonelada de productos pesqueros sin garantías de seguridad en Mercasevilla

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), han intervenido más de 1.000 kilos de productos pesqueros en las instalaciones de Mercasevilla. Entre lo incautado hay atún rojo, salmonete de fango, lenguado europeo, merluza patagónica o merluza. La mercancía incumplía la normativa vigente para su comercialización al no disponer de los documentos de trazabilidad correspondientes que acreditasen su procedencia e identificación y, por tanto, su seguridad alimentaria.

En la operación, que se desarrolló el pasado 6 de noviembre, fueron decomisados 454 kilos de Thunnus thynnus (atún rojo), 69 kilos de Mullus barbatus (salmonete de fango), 100 kilos de Solea solea (lenguado europeo); 168 kilos de Macruronus magellanicus (merluza patagónica) y 276 kilos de Merluccius Merluccius (merluza), entre las especies más destacadas. En el caso de la merluza, se trataba de ejemplares inmaduros que no habían alcanzado la talla mínima de referencia autorizada para su captura.

La mercancía decomisada fue precintada y depositada en una cámara de intervenciones de Mercasevilla a la espera del dictamen y evaluación por parte del Servicio de Salud (Inspección Veterinaria) a fin de poder acreditar su idoneidad para el consumo humano y poder trasladarla al Banco de Alimentos.

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo relativo a la línea de comercialización según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap). Los hechos descritos pueden suponer un incumplimiento de la legislación vigente y están tipificados como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a dicha normativa.

La actuación llevada a cabo, según han informado las autoridades en una nota, "pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil de Sevilla con el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización que garantice la seguridad alimentaria mediante una información clara y detallada al consumidor". También recalcan "la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera", cuyo fin es "preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos".