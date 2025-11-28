Colas en las tiendas y compras con vistas a la Navidad para el Black Friday

Llegó para quedarse y se ha asumido como una temporada más de saldos y descuentos. Llegó el viernes negro o Black Friday, aunque algunas tiendas han convertido el viernes en toda una semana y anuncian Black Week. Lo que es cierto es que se ha convertido en una oportunidad para que las compras navideñas no mermen tanto las carteras y que los camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar o el trineo de Papá Noel disminuyan los gastos de mantenimiento. Desde cerca de las 9:30 había personas esperando en los comercios de Nervión Plaza y la calle Luis de Morales. En el centro, otro tanto. En los barrios, algunos comercios se resisten con carteles donde se indican que ellos no están por la oscuridad de un viernes o semana negra. Son como la aldea gala de Asterix y Obélix, resisten aunque estén rodeados por todas partes.

Precisamente el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, ha señalado que el comercio local de Sevilla se sumará este viernes, 28 de noviembre, al Black Friday porque "no tienen más remedio que adherirse" para no quedar "fuera de juego" frente a las grandes plataformas y multinacionales.

Casi cuatro de cada cinco españoles, el 79%, tienen previsto realizar compras durante el Black Friday, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024, según revela la quinta edición del informe BCG Black Friday Consumer Study, elaborado por la consultora Boston Consulting Group (BCG). El análisis muestra que los principales eventos vinculados a esta campaña gozan de un elevado grado de reconocimiento entre los usuarios, ya que más del 96% de los encuestados a nivel global afirma conocer el Black Friday, mientras que el 84% está familiarizado con el Cyber Monday y el 33% con el Singles' Day (Día del Soltero).

Tomás González explicó a Europa Press que que los establecimientos locales se ven "obligados" a integrarse en esta tendencia "haciendo encaje de bolillos", debido a que sus márgenes de beneficio "ya están muy ajustados". Pese a ello, "se ven empujados" a ofrecer descuentos porque "el cliente lo reclama" ya que el modelo de consumo actual "ha acostumbrado al comprador a encadenar promoción tras promoción".

Esta dinámica, según el presidente de la asociación, ha contribuido a diluir el peso tradicional de las rebajas. De esta forma, ha indicado que "antes había dos periodos muy marcados y con gran afluencia" y, en contraste, ahora las grandes cadenas "lanzan continuamente promociones y semanas de descuentos". González ha ilustrado esta tendencia señalando que "hay gente que entra directamente a la tienda preguntando si hay 'Black Friday' o no, antes de interesarse por algún producto".

Una marca comercial

Por otra parte, el presidente ha recalcado que el 'Black Friday' funciona ya como "una marca comercial en sí misma", similar a las rebajas. "Inicialmente esta promoción era un solo día, pero se ha ido extendiendo y ya abarca aproximadamente dos semanas", periodo que actúa, según ha asegurado González, como antesala de la campaña de Navidad. "Antes noviembre era un mes extraño en cuanto al consumo y con esta marca se ha incentivado, la gente aprovecha para empezar a realizar las primeras compras navideñas", ha apuntado.

En este contexto, ha asegurado que "las expectativas para esta campaña son buenas", en parte porque "el clima va a acompañar" y se espera que la ciudadanía salga a la calle a realizar compras. "Esperemos que al menos las ventas se mantengan igual que el año anterior, cuando hubo una buena actividad", ha expresado.

Vaciado del tejido comercial local

Más allá del impacto de esta campaña, González ha alertado de que el comercio tradicional tiene cada vez "más difícil su subsistencia". Asimismo, ha explicado que este tipo de comercio "suele ser familiar y, si dentro de la propia familia no hay nadie dispuesto a seguir, se ven abocados al cierre", al tiempo que ha valorado positivamente que aún existan en Sevilla "comercios emblemáticos que van por la cuarta o quinta generación, pero no todos encuentran sucesión". Como ejemplo están cierres de comercios emblemáticos como Cuadro en la Alcaicería o calzados Catedral en la calle Cerrajería.

El presidente de la entidad ha apuntado a la falta de sucesores como el principal impedimento, pero no el único. En este sentido, ha señalado factores como la subida del alquiler debido a la gran afluencia turística en el casco histórico de la ciudad que ha provocado que "muchos locales comerciales se hayan reconvertido en pisos turísticos, lo que reduce la oferta y eleva los precios". Asimismo, ha querido recalcar la "gran presión fiscal" que soportan los pequeños autónomos.

Aprocom ha lamentado que esta situación "esté vaciando" de tejido comercial local los barrios. En esta línea ha remarcado que el comercio de proximidad no solo sustenta la red económica, sino también la social, "dando vida a los barrios" y ha apuntado que cada vez se observan "más locales tradicionales cerrados en el centro y sustituidos por medianas y grandes cadenas". Por ello, ha incidido en la necesidad de apoyar entre todos al comercio local.

González ha avanzado a Europa Press que desde Aprocom se están planteando -junto con administraciones locales y autonómicas- "poner en marcha alguna iniciativa de traspasos" que contribuya a evitar el cierre de negocios emblemáticos, porque "es una gran pérdida para la ciudad al formar parte de la memoria colectiva". "Aún desconocemos cómo lo perfilaremos pero nuestra idea es facilitar el traspaso y hacerlo atractivo para las nuevas generaciones", ha apostillado.

En esta línea, el Ayuntamiento de Sevilla reguló en 2021, vía ordenanza, la concesión y uso del distintivo de Establecimiento Emblemático de Sevilla, que reconoce a estos comercios "por su valor patrimonial, su arquitectura o su conexión con la historia y cultura local". Desde entonces, según ha informado el ayuntamiento sevillano, se han distinguido un total de 46 establecimientos.

Por su parte, desde Aprocom y la Cámara de Comercio de Sevilla han abierto recientemente el procedimiento de solicitud de esta misma convocatoria, pero destinada a los comercios emblemáticos de cualquier municipio de la provincia.