Ya está aquí el Black Friday y en Sevilla todos se preparan para volver a comprar como si no hubiera un mañana. Será este viernes día 28 de noviembre, un día antes de que se encidan las luces Navidad. En este 2025 año está previsto que los andaluces se gasten de media unos 270 euros dado que más de uno aprovecha esta fecha adelantar las compras de Navidad. Por otro lado, la estadística dice que tres de cada diez personas se dejarán llevar por los impulsos; mientras que el 60% afirma que hará compras "más reflexivas". En cualquier casuística preguntamos a los sevillanos si se animarán a comprar o no en el día comercial más famoso a nivel internacional.