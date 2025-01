Guardias civiles dicen sentir "vergüenza" ante las imágenes de las narcolanchas en Sevilla

Guardias civiles de Sevilla aseguran sentir "vergüenza" ante las imágenes de las narcolanchas entrando en la capital por el río Guadalquivir. "Nos da vergüenza, la ciudadanía nos pide explicaciones y no podemos dárselas", indicó a este periódico un agente del instituto armado, que incidió en la falta de medios que padecen para luchar de forma adecuada contra el narco. "Lo único que podemos hacer es vigilar desde tierra, con las unidades de seguridad ciudadana, que están vendidas. Hay un protocolo que da hasta vergüenza, que lo único que dice que es que llevemos armas largas y que vayan dos patrullas juntas en vez de una. Nos tememos que en una situación de éstas pueda ocurrir un nuevo caso como el de Barbate".

La Guardia Civil de Sevilla no tiene un servicio marítimo como el de Cádiz, por lo que los únicos barcos con los que cuenta son las zodiacs del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Una de estas embarcaciones fue la que se utilizó hace un año en el puerto de Barbate con el resultado de dos agentes asesinados. Desde entonces, en teoría, las zodiacs del grupo de submarinistas no se lanzan al agua cuando hay narcolanchas. "Es como llevar tirachinas para enfrentarte a gente con fusiles o con lo que ellos quieran, porque tienen a su disposición lo que ellos quieran".

Por su parte, las asociaciones de guardias civiles se muestran muy críticas con la falta de medios, tanto humanos como materiales, para afrontar la lucha contra el narco. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Sevilla ha vuelto a solicitar la reactivación del Ocon-Sur, la macrounidad de élite que durante unos cuatro años estuvo funcionando a pleno rendimiento y que desmanteló las principales organizaciones dedicadas a la importación de droga en Andalucía. "Cuando un narco todavía escucha la palabra Ocon, le tiemblan las piernas. Los resultados fueron aplastantes, magníficos, y nadie nos ha dado una explicación de por qué lo quitaron. Ha sido la única vez que conseguimos alterar la actividad del narco, se le hizo daño", aseguraron fuentes de esta entidad.

AUGC solicitó la creación de un servicio marítimo en Sevilla, pero también una adecuación de los medios a la realidad del trabajo. "No sirve de gran cosa una embarcación de gran eslora, que no puede navegar a gran velocidad, para perseguir a una narcolancha con cuatro motores y 900 caballos de potencia, que es como un Fórmula 1. No son los barcos más adecuados, no es la primera vez que vemos que no pueden perseguirlas". Para esta asociación, la más antigua en la defensa de los derechos de los guardias civiles, la presencia de narcolanchas en Sevilla pone al descubierto la falta de medios con las que trabajan los agentes de la Guardia Civil.

En el mismo sentido se pronunció Jucil, la asociación mayoritaria, que destacó que el instituto armado sigue sin los medios necesarios para abordar este problema. "Venimos reclamando desde hace varios años que se dote a la Guardia Civil de los medios necesarios y se hagan cambios legislativos para abordar el problema de los petaqueros". Las cinco embarcaciones que fueron detecadas este martes en Sevilla eran precisamente de petaqueros, como se conoce en el argot a las personas que surten de apoyo logístico, combustible y víveres a quienes traen la droga.

Fuentes de Jucil aseguraron que el el Servicio Marítimo en Cádiz “tiene una sola embarcación operativa" y tres averiadas. "Esto resulta claramente ineficaz para luchar contra este problema que crece cada día. El Guadalquivir se ha convertido en una autopista de la cocaína. Desde Jucil reclamamos la creación de un servicio marítimo en Sevilla". Para Jucil también es clave la recuperación del Ocon-Sur. “Cuando estaba operativo, los narcos no se atrevían a acercarse a la costa”, destacan.