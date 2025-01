El guía turístico sevillano niega que violara a las estudiantes americanas: "No he hecho nada"

"No tengo nada que ver con estos hechos, no he tenido ninguna relación con esa persona, no he hecho nada". Manuel Gerardo B. V. negó este miércoles que violara a una estudiante norteamericana y abusara de otras dos durante sendos viajes a Tanger y a Lagos, organizados por su agencia, Discover Excursions, y en los que este empresario sevillano ejercía como guía turístico. En la tercera y última sesión del juicio que se celebra contra él en la Audiencia Nacional, el guía sostuvo que no recordaba la cara ni el nombre de la principal denunciante, y que sólo tuvo conocimiento de lo que se le imputaba a través de internet en el año 2018, cinco después de que ocurriera la presunta agresión sexual.

"Viajan muchas personas y no recuerdo la cara de todas. Seguramente la habré visto, pero no he tenido una relación con ella, porque sé con quién tengo relaciones y con ella no la tuve de ningún tipo", insistió Manuel Gerardo, que recalcó varias veces durante su declaración que todas las relaciones que ha tenido en su vida han sido consentidas y nunca ha tenido "un problema de esta índole", en referencia a una denuncia por agresión sexual. A pesar de ello, la denunciante aportó un listado de unas 40 chicas que aseguraban haber sido víctimas de este guía, sobre el que la Embajada de EEUU llegó a emitir un alerta para que las jóvenes de su país no contrataran viajes con su empresa.

Manuel Gerardo admitió que estuvo con la principal denunciante y dos de sus amigas tomando champán en una habitación de un hotel de Tánger, en noviembre de 20233. Antes había estado en un bar que hay en la azotea del establecimiento. "Fuimos a la habitación y pedimos champán. Me tomé una copa y me marché a la hora", explicó el guía.

También negó que abusara de otras dos jóvenes estadounidenses en un hotel de Lagos. Dijo que, sobre las tres de la mañana, hora a la que cierran los bares de esta ciudad del Algarve, acompañó a un grupo de viajeros hasta el hotel y se quedó hablando con un compañero. Luego propuso a las dos jóvenes que fueran a su habitación, pero sin tener la certeza de que fueran a ir. "Las chicas vinieron y estuvieron unos 15 ó 20 minutos, estuvimos hablando y ellas incluso estuvieron bailando. Luego una dijo que se quería ir y la otra dijo que también. Yo les pregunté si se querían quedar, me dijeron que no, abrieron y se fueron". Negó que intentara retenerlas para abusar de ellas. "Las puertas de los hoteles no se cierran con llaves. Desconozco por qué me denunciaron. No tuve ningún problema con ellas y de hecho ni siquiera me tomaron declaración en Valencia", ciudad en la que estudiaban las chicas y en las que se presentó la denuncia.

El guía admitió que ha tenido relaciones con algunas de las jóvenes que participaban en sus viajes, pero siempre de forma consentida. Se contradijo cuando explicó que no era normal que se llevara a las jóvenes a su dormitorio, para luego asegurar que a veces sí lo era, sobre todo porque ya conocían a algunas personas de otros viajes. En cualquier caso, insistió varias veces en que, "siempre, todas las relaciones" que tuvo fueron consentidas. "¿Es que no puedo tener relaciones con otras personas?", preguntó retóricamente, en el único momento en el que se le vio algo nervioso.

Manuel Gerardo indicó que entró en la agencia Discover Excursions en el año 2010 como becario, y que los propietarios le vendieron la empresa porque no iba bien. Él la reflotó "poco a poco" a base de publicitarse entre los estudiantes Erasmus europeos, los estadounidenses y los canadienses. "Íbamos a universidades de toda Europa, a todas partes". La empresa tuvo que cerrar en el año 2018 a raíz de que se hicieran públicos los casos de presuntas agresiones sexuales.

El guía sevillano se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel que le hace la Fiscalía, que lo considera autor de un delito de agresión sexual y de dos de abusos. Por su parte, la acusación particular, que ejercen las tres víctimas, eleva la pena hasta los 23 años de prisión. La defensa solicita la libre absolución del empresario al considerar que no ha quedado probado nada que pueda vulnerar la presunción de inocencia de su cliente. El juicio quedó este miércoles visto para sentencia.