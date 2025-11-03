Las clientas afectadas por el cierre de la Clínica Olavide, investigada por una estafa masiva: "Nos cobraron por Bizum y desaparecieron"

La clínica se publicita en redes en una dirección en Avenida de la Innovación, donde está el centro clausurado, y en otra en Avenida de las Ciencias.

La conocida Clínica Olavide, en Sevilla Este, ha pasado en pocos meses de ser una de las clínicas estéticas más populares en redes sociales a estar precintada por la Policía Nacional, tras una investigación judicial por una presunta estafa masiva. El Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ordenó su clausura temporal dentro de las diligencias previas abiertas por el caso.

La Policía Nacional informó que la investigación (bautizada como Operación Clinic) comenzó en enero tras la acumulación de numerosas denuncias por parte de clientes que habían abonado tratamientos por adelantado que nunca se llegaron a realizar. “Durante el último año se registró un elevado número de denuncias por el incumplimiento de tratamientos estéticos previamente abonados”, detalló el comunicado oficial.

En declaraciones a este periódico, Jessica, una de las afectadas, relata cómo se fraguó la supuesta estafa. "Como todo el mundo, yo vi las ofertas de la clínica en redes sociales, la seguí y me pareció fiable. Promocionaban bonos por Instagram con descuentos muy llamativos, y pensé que tenía sentido, porque, como cuando compras al por mayor, al ser una clínica con mucha clientela, se podían permitir tener precios más bajos", explica.

Jessica contrató dos bonos, uno de bótox y otro de vitaminas, por un total de 300 euros, pagos que realizó a través de Bizum, siguiendo las indicaciones que le enviaron por WhatsApp. "Me dijeron que tenía media hora para comprar los bonos, usando una serie de códigos promocionales. Todo se hacía por Bizum. Luego supe que lo hacían así porque por transferencia bancarias podrías reclamar la estafa al banco, pero con Bizum no", lamenta.

Pese a que la clínica prometía contactar "en el plazo de una semana" para fijar la cita, nunca más recibió respuesta. "Llamé, escribí, mandé correos... nada. Una vez que tienen tu dinero, desaparecen. Y cuando fui al local, ya estaba cerrado", recuerda.

Jessica forma parte de un grupo de más de 250 personas que han interpuesto una denuncia colectiva por estafa. "Cada día se suma más gente. Desde que se publicó la noticia del cierre, no paran de unirse nuevas víctimas", explica.

Las cantidades defraudadas oscilan entre 300 y 1.000 euros por persona, según las denunciantes. Ninguna de ellas llegó a recibir los tratamientos contratados. Según varias afectadas, la presunta responsable de la clínica habría derivado a algunas clientas a su hermana, también enfermera estética, repitiendo el mismo patrón de cobros y falsas promesas.

"Algunas compañeras pagaron incluso a la hermana de la propietaria, que decía que las iba a reubicar en su propia clínica, pero también les pedía 39 euros más por Bizum, y tampoco las atendió", afirma Jessica, indignada. Precisamente, esta situación ha provocado cierta confusión entre las afectadas ya que la misma clínica se promociona en redes sociales en dos direcciones diferentes en la misma zona, el centro clausurado, en Avenida de la Innovación, y otro local en Avenida de las Ciencias.

El caso no es aislado. En las reseñas de Google y en redes sociales se acumulan cientos de comentarios recientes con testimonios similares. "Se han quedado con el dinero de los bonos y han cerrado. La clínica está precintada por la Policía Judicial"; "Llevamos meses esperando la devolución del dinero. Es una vergüenza"; o "Cuando fui a mi cita había más de veinte personas en la puerta. Nos enteramos en ese momento de que era una estafa. Nadie daba la cara". Son sólo una pequeña muestra.

Algunas clientas aseguran haber pagado hasta 1.200 euros por paquetes de tratamientos que jamás recibieron, e incluso abonaron tarifas adicionales por supuestos servicios preferentes que no existían.

La organización de consumidores FACUA Sevilla confirmó que ha comenzado a recibir denuncias de afectadas por el cierre de la clínica. En un comunicado, señaló que el centro “cerró sin previo aviso, dejando a clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos pendientes de recibir”.

La entidad advierte además que la web de la clínica ya no está operativa y que en la puerta del local se exhibe un cartel oficial que indica "Conforme a lo acordado por el Juzgado de Instrucción nº12 de Sevilla en virtud de diligencias previas, se ha procedido a la clausura temporal y precinto de la Clínica Olavide".

La Policía Nacional confirmó que la investigación sigue abierta para determinar el importe total de la estafa y posibles nuevos perjudicados, algunos de ellos residentes fuera de Andalucía.

Fuentes policiales detallan que el modus operandi se basaba en campañas de publicidad en redes sociales con precios por debajo del mercado, captando a centenares de clientes que pagaban por adelantado. Las citas se aplazaban reiteradamente hasta que la comunicación cesaba por completo.

El Juzgado de Instrucción nº12 de Sevilla también se habría personado como acusación particular ante la magnitud del fraude y las sospechas de un posible alzamiento de bienes por parte de los responsables, según las afectadas. "Sabemos que están vendiendo pisos y propiedades. O están reuniendo dinero para lo que se les viene encima o se van a declarar insolventes", apunta Jessica.

Las víctimas piden que la investigación no se limite a la clausura del negocio, sino que se garantice la devolución del dinero. "El juzgado ha actuado, pero ninguna de nosotras ha recuperado un solo euro. Queremos justicia y que se haga público todo lo que han hecho", reclama Jessica.

Por ahora, la Operación Clinic continúa abierta. Mientras tanto, decenas de clientas como Jessica siguen esperando que alguien les devuelva no sólo su dinero, sino la confianza perdida.