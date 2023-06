¿Qué hago si tengo un viaje contratado y me toca estar en una mesa electoral?

Cuando Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones todo el mundo pensó en las vacaciones, el verano y el calor. Las consultas sobre el voto por correo aumentaron en Google y muchos comenzaron a recordar que tenían viajes contratados y pisos alquilados para pasar sus vacaciones. Por cierto, emitir el voto por correo no exime de ser llamado para una mesa en el sorteo que se realizará entre el 24 y el 28 de junio.

Porque nadie está libre de que le llamen para ser uno de los garantes de la democracia por un día y aunque en los recientes comicios municipales se ha llegado hasta a constituir el partido Unidos por Mazagón para evitar tener que pasar el día del Rocío en un colegio contando votos, la Junta Electoral de Zona es estricta a la hora de eximir a los ciudadanos del deber de ser parte activa de las elecciones.

Por muchos sacrificios que hayan hecho para disfrutar de las vacaciones en ese destino con el que se lleva soñando todo el año, un viaje previsto no es, a priori, motivo para dispensar a alguien de estar al frente de una mesa electoral. Aún así existe la posibilidad de acogerse al espíritu de la ley aunque eso depende de la Junta Electoral de Zona y su benevolencia.

Una posibilidad

Entre las alegaciones que se pueden presentar está la de tener ese día un evento familiar "de especial relevancia" y cuya cancelación origine un gasto considerable. "El interesado no solo deberá acreditar documentalmente la previsión de celebración del evento, sino también el carácter inaplazable del mismo o los perjuicios económicos en caso de suspensión”, según indica una instrucción de la Junta Electoral Central.Hay que tener en cuenta que no se trata solo de unas vacaciones, muchas personas aprovechan estos días de descanso para volver a ver a sus familias o regresar a sus países de origen. Por eso, esta vez la fecha de convocatorio de elecciones se ha convertido en tema de conversación desde que se anunció.

Las peticiones de las asociaciones de consumidores

Facua ha pedido a este organismo que considere como causa de para no acudir como presidente o vocal tener unas vacaciones contratadas antes del 30 de mayo, fecha en que se hace oficial en el BOE la convocatoria electoral. En la misma línea, la OCU recuerda que si la Junta Electoral no admite tu alegación, la cancelación de las vacaciones no debe tener penalización económica, ya que ser parte de la mesa electoral es un supuesto de fuerza mayoral ser una obligación legal, imprevista e imprevisible. La organización de consumidores ha aprovechado el revuelo para recordar lque es momento de modificar el artículo 27 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a fin de que se dote de voluntariedad al nombramiento de presidente y vocales de las mesas electorales.

En el caso de los viajes, la admisión de la excusa dependerá de otros factores como si los billetes y el viaje se contrató con anterioridad a la convocatoria de las elecciones y que no haya posibilidad de una “cancelación gratuita” del mismo, con lo cual no habría un perjuicio económico para el ciudadano, que podría cancelar el viaje y acudir a la mesa electoral.

La decisión que adopta la Junta Electoral de Zona sobre las excusas presentadas es susceptible de ser recurrida ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, pero de las 2.700 excusas resueltas, en Sevilla, sólo en un par de casos el ciudadano ha impugnado la decisión en la vía contenciosa.

Un seguro con cancelación por elecciones

Lo mejor para no tener ningún problema es la recomendación de José Manuel Lastra Picaz, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, Asevise, y vicepresidente primero de la Confederación Española de Agentes de Viajes.

Aunque reconoce que no han tenido cancelaciones con la convocatoria de elecciones, cree que puede afectar a las próximas reservas. "Lo mejor es que los clientes contraten un seguro de viajes que incluya el nombramiento como miembro de una mesa electoral", explica. Evidentemente, los dos documentos, seguro y viaje, deben realizarse a la vez. Este producto permite cubrir los gastos de una hipotética cancelación.

Lastra considera que las vacaciones se pueden equiparar a la causa de alegación que permite la Junta Electoral Central referida a un evento familiar de especial relevancia “porque evidentemente la cancelación de unas vacaciones puede generar gastos importantes. Aunque la decisión final está en manos de la Junta Electoral de Zona", afirma.

En las recientes elecciones municipales se presentaron en la Junta Electoral de Zona de Sevilla -que atiende a 46 municipios incluida la capital-, un total de 2.700 excusas por ciudadanos que habían resultado elegidos para formar parte de alguna de las mesas electorales.