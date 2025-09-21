Hallan el cadáver del hombre que apuñaló a su ex pareja en Cantillana

La búsqueda del hombre que presuntamente apuñaló a su ex pareja en Cantillana ha terminado este domingo con el hallazgo de su cuerpo sin vida en la Finca Los Calderones, perteneciente a este municipio. Según han informado fuentes del caso a este periódico, el presunto agresor -sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor desde el pasado junio, por denuncias previas de la mujer hacia él- se ha ahorcado. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia.

El pasado 9 de septiembre, una mujer tuvo que ser evacuada de urgencia a un centro hospitalario con al menos una puñalada en el cuello. La agresión fue cometida, presuntamente, por su ex pareja con un arma blanca. Los hechos se produjeron en torno a las 19:15 horas, momento en que una persona llamó al servicio de Emergencias 112 para indicar que había una mujer con una herida sangrante en el cuello, por lo que fue enviado a la zona, en la calle Nuestro Padre Jesús, un dispositivo de emergencia que trasladó a la mujer a un centro hospitalario. Desde ese momento, se activó la búsqueda del varón por parte de la Guardia Civil.

La víctima de la agresión machista de Cantillana estaba en el sistema de protección Viogén, que atiende a las mujeres que han sufrido ataques o amenazas relacionadas con la violencia de género. Tanto la víctima como el presunto agresor son de nacionalidad colombiana. Ella estaba trabajando en Cantillana cuidando a una persona mayor. El presunto autor pudo haber quebrantado una medida de alejamiento que tenía sobre la víctima.

Existe cierta confusión sobre el modo en que ocurrieron los hechos. Una versión apunta a que la víctima se interpuso en una pelea entre su pareja actual y su ex pareja, que le asestó la puñalada al mediar. Por suerte, las heridas no fueron graves y la mujer recibió el alta médica en poco tiempo.

En el sistema Viogén hay más de 5.900 mujeres con casos activos que están siendo objeto de seguimiento según el nivel de riesgo. Son ya 45 los municipios de la provincia de Sevilla adheridos al sistema Viogén, lo que supone casi la mitad de los pueblos.