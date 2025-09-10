Buscan a la ex pareja de una mujer herida grave tras ser apuñalada en el cuello en Cantillana

La Guardia Civil busca al autor de una presunta agresión a su ex pareja en Cantillana, que ha sido evacuada de urgencia a un centro hospitalario con al menos una puñalada en el cuello.

Según han informado fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana, ambos de 46 años, y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado, por denuncias previas de la mujer hacia él.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:15 horas de este martes, momento en que una persona llamó al servicio de Emergencias 112 para indicar que había una mujer con una herida sangrante en el cuello, por lo que fue enviado a la zona, en la calle Nuestro Padre Jesús, un dispositivo de emergencia que trasladó a la mujer a un centro hospitalario.

Inicialmente, se sospecha que el hombre usó en el ataque un arma blanca, que aún no ha sido localizada.