La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer en Valdezorras
Los hechos habrían ocurrido a última hora de la mañana y las investigaciones mantienen en estos momentos todas las hipótesis abiertas
La Guardia Civil busca al autor del doble crimen en un bar de la urbanización Los Nietos en Carmona
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en Valdezorras. Según fuentes policiales, se trata de una muerte violenta, y todas las hipótesis permanecen abiertas en estos momentos.
Algunas fuentes cercanas a la investigación apuntan a un posible crimen machista, aunque esta línea no ha sido confirmada oficialmente. Por el momento, no ha trascendido si hay personas detenidas, y no se ha concretado ni la hora ni el lugar exacto en el que se cometió el crimen.
Los hechos ocurrieron esta misma mañana, y las investigaciones continúan su curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso.
También te puede interesar
Lo último