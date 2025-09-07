La Guardia Civil busca al autor del doble crimen en un bar de la urbanización Los Nietos en Carmona

La Guardia Civil continúa este domingo la búsqueda del autor del tiroteo ocurrido en la tarde del sábado en un bar de la urbanización Los Nietos, en Carmona, que se saldó con dos personas fallecidas y un herido grave.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:45 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varios avisos alertando de disparos en la calle Azahar. Según los primeros testimonios, al menos una persona irrumpió en el bar de José, una de las víctimas mortales, y abrió fuego con un arma larga, causando la muerte del propio dueño del establecimiento y de Marcelo, un cliente habitual. Un tercer vecino, de 63 años, resultó gravemente herido y fue trasladado en helicóptero al hospital, donde permanece ingresado bajo cuidados intensivos.

Según fuentes vecinales habrían sido dos los individuos que habrían llegado al local armados con escopetas de cañones recortados. Uno de los presentes intentó interponerse y recibió un disparo mortal, mientras que el propietario del bar también fue abatido. Los atacantes huyeron del lugar rápidamente, presuntamente en dirección a Sevilla.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ha asumido la investigación, que permanece abierta. Por el momento, no se han producido detenciones, aunque las pesquisas se centran en una familia conocida en la zona, residente en el Polígono de San Pablo y propietaria de una vivienda en la urbanización. Varios vecinos coinciden en señalar a esta familia como responsable del ataque, aludiendo a altercados previos protagonizados, especialmente por uno de sus miembros, en el mismo bar y con distintos residentes del entorno.

El Ayuntamiento de Carmona ha decretado este domingo como día de luto oficial, como muestra de respeto y pésame hacia las víctimas. Así lo ha anunciado el alcalde, Juan Ávila, a través de sus redes sociales, donde ha expresado también su deseo de pronta recuperación para el herido y su total colaboración con los cuerpos de seguridad para esclarecer los hechos.

Ávila ha trasladado su pésame personalmente a la presidenta de la urbanización Los Nietos y ha insistido en que se hará todo lo posible para que se haga justicia cuanto antes.

La Guardia Civil continúa tomando declaraciones y analizando pruebas mientras se intensifica la búsqueda del autor o autores del crimen.